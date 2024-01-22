«Ливерпуль» уходит в отрыв, ярчайшие победы «Реала» и «Барселоны», «Ювентус» на первом месте

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: сотня Нуньеса

Какие-то клубы страдают от потери уехавших на Кубки Африки и Азии футболистов, а кто-то легко справляется с проблемами. Да и привык уже «Ливерпуль» играть без Салаха, который отправляется на континентальное первенство каждые два года. Не просто так Жозе Моуринью еще до своего увольнения из «Ромы» говорил про глубину состава красных, персонально отметив Диогу Жоту. Португальский форвард, кстати, забил «Борнмуту» два гола, подтвердив тезисы соотечественника.

Но все же главным героем воскресной игры следует признать Нуньеса. Все-таки, именно уругваец положил начало разгрому, а в компенсированное время он достиг знаковой отметки — 100 мячей за клубы и сборную. Кроме того, Нуньес первым среди футболистов АПЛ в этом сезоне добился двузначных показателей как по голам, так и по результативным передачам. Словом, внес серьезный вклад в лидерство команды Юргена Клоппа. Сейчас она опережает «Манчестер Сити» на пять очков, хотя у «горожан» есть игра в запасе.

Испания: неудержимая «Жирона»

В прошлом туре «Альмерия» преподнесла «Реалу» подарок, отобрав очки у «Жироны». Однако на «Сантьяго Бернабеу» худшая команда чемпионата не собиралась заранее капитулировать в противостоянии с лидером. Мадридцы сами испытали шок, пропустив на 38-й секунде! Случайность? Как бы не так! Перед уходом на перерыв «Альмерия» удвоила свое преимущество, и попавший в «девятку» Эдгар Гонсалес заставил недоумевать мадридскую публику.

Но только не Карло Анчелотти, который в перерыве сделал три замены и положил начало погоне, по ходу которой все ключевые решения принимались ВАР или главным арбитром у монитора. В первом случае был назначен реализованный Беллингемом пенальти. Во втором — из-за фола в центре поля — отменили гол демонстративно не праздновавшего свой успех воспитанника «Реала» Аррибаса. Наконец, повтор помог засчитать гол сравнявшего счет Винисиуса Жуниора, так как бразилец отправил мяч в сетку плечом.

Наверное, про развязку можно сказать, что случилось неизбежное. Только это слишком банальная оценка. На самом деле все было очень эмоционально, и на этот раз обошлось без ВАР. Он, впрочем, косвенно повлиял на результат. Если бы не три продолжительные проверки, никаких 11 добавленных минут не было бы. А такого запаса времени лидеру хватило, чтобы измотать соперников, которые проиграли верховую борьбу Беллингему, а потом не прикрыли дальнюю штангу, куда примчался проводящий невероятный сезон Карвахаль.

Не менее эмоциональной получилась и победа «Барселоны». Сине-гранатовые обыграли «Бетис» на «Балаидосе» седьмой раз подряд, но сказать, что это нечто привычное, невозможно. Скорее каталонцы были близки к потере очков, за три минуты упустив вполне комфортный перевес в два мяча. Если бы все так и закончилось, Хави припомнили бы его бесконечную мантру о том, что «Барса» продолжает борьбу за три трофея. И никто не вспомнил бы о кадровых проблемах и о том, что вместе с Ямалем в старте был еще один 16-летний футболист — дебютировавший за главную команду в центре обороны Кубарси.

Но все же чашу весов в пользу «Барселоны», которая заработала в этом чемпионате 10 очков благодаря голам после 85-й минуты, склонил проводивший 100-й матч в сине-гранатовой футболке Ферран Торрес. Воскресный вечер превратился в его персональный бенефис с хет-триком и пасом под победный — изумительный по красоте удар шведкой Жоау Феликса. Упоминания заслуживает и премьера бразильского таланта Витора Роке, который вскоре после второго мяча лидера «Бетиса» Иско сменил Левандовски. Ну а Хави после яркой победы не упустил возможность пнуть «Реал» и заявил: «Если я скажу о судействе игры с «Альмерией», меня дисквалифицируют. Все видели, что произошло. После игры с «Хетафе» я понял, что что-то не так. Будет очень сложно выиграть чемпионат».

Понятно, что во взаимоотношениях «Барселоны» и «Реала» вопрос судейства — больная для всех тема. Теории заговора и даже поиск черных кошек в темной комнате — обычное дело. Только рассуждения Хави о сложностях в борьбе за титул как минимум несправедливы по отношению к «Жироне». У этой каталонской команды нет ни благосклонности арбитров, ни административного ресурса, но именно она лидирует в чемпионате, опережая титулованных земляков на восемь очков.

Да, у «Барсы» есть игра в запасе. Как и у «Реала», который остается теневым лидером. Однако команда Мичела Санчеса невероятно крутая. В прошлом туре она сыграла кошмарно, да еще и потеряла лидера полузащиты Алейша Гарсию. Плюс, пропустила от «Севильи» уже на 10-й минуте. И что? «Жироне» и персонально Довбику хватило девяти минут для перевернувших ход игры трех голов. Каталонская сказка и не думает заканчиваться.

Италия: Аллегри в клубе избранных

Пока «Интер» готовится к завтрашнему финалу Суперкубка Италии, «Ювентус» не упустил возможность подняться на первую строчку. В какой-то степени — в фирменном стиле додавив соперника, который опасно огрызался в первом тайме и не желал пропускать. Переломный гол Влаховича — в чистом виде трудовой. Отраженный вратарем «Лечче» удар, подбор Камбьязо и пас под удар отличившемуся в третьем туре подряд сербу.

Влахович сейчас в великолепной форме, что подтвердилось в следующей результативной атаке, когда Душан внес мяч в ворота после скидки Маккенни. Это, кстати, лишь второй за полвека случай, когда игрок не старше 23 лет два сезона подряд демонстрирует в составе бьянконери двузначную результативность. В прошлый раз такое удавалось Дибале, и в том числе Влахович помог главному тренеру «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри отпраздновать 300-ю победу в серии А. Специалист попал в клуб избранных, составив компанию великим Джованни Трапаттони (352) и Нерео Рокко (302). Легенду «Милана» Макс должен обойти в самое ближайшее время.

Германия: Бремен ждал 16 лет

«Бавария» столкнулась с серьезными проблемами в противостоянии с «Вердером». Бременцы регулярно напрягали несколько раз спасшего хозяев Нойера, а потом и вовсе открыли счет. Однако гол отменили после вмешательства ВАР, так как атака бременцев началась с нарушения на Мусиале. Что касается атакующих действий чемпиона в первом тайме, то показательны цифры Кейна. Англичанин коснулся мяча всего семь раз и ни одного контакта не было зафиксировано в чужой штрафной.

Во втором тайме ситуация, как казалось, стала меняться, а давление команды Томаса Тухеля усиливаться. И тут не побеждавшие на «Альянц Арене» с 2008 года «музыканты» забили по всем правилам. Да как! Вайзер лихо разобрался с Дэйвисом и с острого угла вогнал мяч под перекладину. Это гол гости героически отстояли, что резко осложнило для «Баварии» погоню за титулом. Отставание от «Байера» достигло семи очков, и даже успех в отложенном матче с «Унионом» ситуацию кардинально не изменит. У Леверкузена появилось право на ошибку условно в очном противостоянии с мюнхенцами.

Статистика дня

1-й раз потерял очки в голландском чемпионате ПСВ. Команда из Эйндховена оступилась в 18-м туре, на старте второго круга сыграв вничью с «Утрехтом».

58,5 процента голов полузащитника «Вест Хэма» Уорда-Проуза забиты со штрафных (17) или пенальти (14).

103-я минута — время самого позднего гола в истории АПЛ, который забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Макбарни.