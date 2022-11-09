Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:00

Невероятный гол помог «Барселоне» выиграть в меньшинстве, «Наполи» побеждает без Хвичи, Мане травмировался перед чемпионатом мира

«Барселона» в меньшинстве обыграла «Осасуну»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
8 ноября. «Осасуна» — «Барселона» — 1:2.
Фото Global Look Press
Главные события вторника в европейском футболе.

Испания: Мансано — гроза звезд

Испания. Лига 1. 14-й тур
08 нояб, 23:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:2
Барселона

Получив подарок от оступившегося накануне «Реала», сине-гранатовые стартовали ничуть не лучше мадридцев, а «Осасуна» взяла пример как раз с «Райо». Занимавшие перед туром пятое место памплонцы с первых минут рванули в атаку, и Давид Гарсия сумел прицельно пробить головой после подачи углового. Виновником же не в первый уже раз стал Бускетс, которого из клуба не прочь выпроводить вслед за Пике. Как говорят, Жерар обижен на президента клуба Жоана Лапорту, спортивного директора Матеу Алемани и Хави.

Слухов на этом счет много, ну а на поле проблемы «Барселоны» продолжились удалением Левандовски. Да, поляк сыграл неловко, не рассчитав траекторию полета мяча, но в лицо сопернику он заехал, и вторая желтая карточка — логична. Непонятно, чем он был недоволен. И его реакция — такая же глупость, как и действия в злополучном эпизоде.

Но есть и несколько любопытных моментов. Во-первых, в прошлый раз Левандовски удалили тоже на 31-й минуте — в игре девятилетней давности еще за дортмундскую «Боруссию». Во-вторых, Хесус Хиль Мансано — гроза звезд. До польского снайпера он выгонял с поля Луиса Суареса, Неймара, Бэйла, Каземиро и Месси!

Что касается игры в неравных составах, то самым активным в атаке «Барсы» стал Ферран Торрес. И если его гол не засчитали из-за офсайда, то навязанная форвардом борьба при простреле Жорди Альбы завершилась отскоком мяча на ногу сравнявшему счет Педри. А в концовке наконец-то сказал свое слово пока не оправдывающий надежд Рафинья, который недавно признался, что он просил Хави выпускать его только на правый фланг.

Учел ли это тренер — знает только он. Но бразилец вышел на типичной позиции, а забил нетипичный гол. После длинного паса Френки де Йонга ухитрился головой с линии штрафной перебросить мяч через обескураженного вратаря. Настоящий шедевр, благодаря которому «Барса» гарантировала себе сохранение лидерства к началу ЧМ-2022.

Италия: миланская засуха

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Эмполи

Без Кварацхелии «Наполи» смог обыграть в гостях своего непосредственного конкурента — «Аталанту». И, конечно, после такого успеха победа лидера чемпионата над «Эмполи» казалась очевидной. Тем не менее, четырнадцатая команда серии А довольно уверенно сдерживали атаки неаполитанцев.

Похоже, Лучано Спаллетти просчитался, в отсутствие Хвичи дав паузу еще и Зелиньски. В итоге неаполитанцы добились своего только после серии замен, и скорее победу стоит признать вымученной. Тем более, 11-метровый Осимхен заработал в не располагавшей к тому ситуации исключительно благодаря личной самоотдаче.

Да и Лосано пробил грозу пенальтистов Викарио на тоненького. Вратарь угадал направление удара и едва не остановил мяч. Однако пропущенный гол и последовавшее вскоре удаление свели шансы «Эмполи» на сенсацию к нулю, а добили гостей опять же джокеры — добавивший к голу подачу с фланга Лосано и выстреливший в касание Зелиньски.

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 22:45. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:0
Милан

Не все гладко было и у «Милана», который споткнулся на команде, которая еще не побеждала в нынешнем сезоне. Хотя, в отличие от «Наполи», чемпионы наиграли на пару голов уже к середине первого тайма. Но что толку, если мяч не шел в ворота, а когда Ориги, казалось, открыл счет вскоре после перерыва, ВАР помог определить офсайд.

В концовке же «россонери» явно не хватало Жиру, который умеет решать на последних минутах. Только француза после подвига в прошлом туре удалили за сорванную в порыве эмоций футболку. А, возможно, у команды Стефано Пиоли образовался гостевой комплекс — в этом чемпионате она не смогла выиграть в четырех из семи матчей на чужих полях. За весь прошлый золотой сезон таких игр было пять.

Германия: шок для Дортмунда и баварский разгром

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
08 нояб, 20:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:0
Боруссия Д

Проваливший начало сезона «Вольфсбург» постепенно привык к требованиям Нико Ковача, и не проигрывал с 18 сентября. Особенно впечатлили два последних матча «волков», выигранных с суммарным счетом 7:0. На кураже хозяева сумели неприятно удивить быстрым голом и «Боруссию». И это еще Рафаэл Геррейру вынес мяч из пустых ворот.
Дортмундцам же, несмотря на визуальное территориальное преимущество, чем-то вразумительным ответить не удавалось. Разве что в концовке первого тайма соперника спасла штанга. Во второй половине шансов у «шмелей» было чуть больше, однако получивший пространство для контратак «Вольфсбург» выглядел острее и закономерно закрепил свое преимущество. Похоже, паузу в чемпионате Дортмунд встретит вне первой тройки.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
08 нояб, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
6:1
Вердер

Игра в Мюнхене стартовала очень бодро, однако очередной гол проводящего блестящий сезон Мусиалы не смутил бременцев, и те быстро сравняли счет. А потом еще и не пропустили с пенальти, причем не реализовал его прервавший свою серию Шупо-Мотинг. Однако напор хозяев был столь силен, что остановить его было нереально, и эффектно закрутивший мяч в дальний угол Гнабри положил начало ударному отрезку.

Началось избиение «Вердера», что вылилось в хет-трик Гнабри и эффектный проход 17-летнего Теля, который забил свой третий гол в текущем сезоне. Только в бочке победного меда обнаружилась ложка дегтя в виде травмы Мане, что вдвойне неприятно в преддверии ЧМ-2022. А именно — за 12 дней до стартового матча сборной Сенегала.

Статистика дня

2 команды не побеждали в лигах топ-5 в текущем сезоне — «Кремонезе» и «Эльче».

3-й раз в текущем сезоне «Бавария» забила четыре мяча до перерыва. Еще один такой матч, и мюнхенцы повторят свой же рекорд бундеслиги времен сезона-1978/79.

5 разных футболистов забивали с пенальти в составе «Наполи». Это максимальный показатель в лигах топ-5.

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Осасуна
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие рекорды побьет Овечкин в этом сезоне. Их может быть сразу пять
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» — тренерская команда Черчесова. А ее игроки могли бы усилить российские клубы». Интервью футбольного менеджера из Италии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости