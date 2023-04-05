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Сегодня, 00:50

«Баварию» выбили из Кубка Германии во втором матче Тухеля, Лукаку спас «Интер» в Турине и удалился в огненной концовке

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Томас Мюлер и Мануэль Гульде.
Фото AFP
Игровой момент матча «Ювентус» — «Интер» — 1:1.
Фото Global Look Press
Игровой момент матча «Айнтрахт» — «Унион».
Фото Global Look Press
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Главные события вторника в европейском футболе.

Италия: два гола и три удаления

Италия. Кубок. 1/2 финала
04 апр, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Интер

УЕФА ведет собственное расследование о финансовых нарушениях «Ювентуса» и надеется, что клуб ради снисхождения официально отречется от проекта европейской Суперлиги. В Италии сторона обвинения хочет привлечь туринцев к ответственности за подозрительные партнерские соглашения и грозит снять еще 15-25 очков. А Массимилиано Аллегри все равно мастерски находит мотивацию для своей команды.

Возможная победа в Лиге Европы провозглашена путем в Лигу чемпионов. В серии А, где какое-то время назад даже место в еврокубковой шестерке казалось ненаучной фантастикой, все стремительно меняется. Семь побед в восьми турах — и до идущей шестой «Аталанты» осталось всего четыре очка. Ну а Кубок Италии — это трофей. К тому же путь к нему лежит через «Интер», год назад обыгравший «Старую синьору» в финале

Две с половиной недели назад «бьянконери» уже обыграли этого соперника в чемпионате на его поле (1:0). «Юве» был лучше, и когда в первой же атаке Ди Мария едва не отправил мяч в сетку, продолжение казалось неизбежным. Однако Симоне Индзаги после трех поражений подряд смог встряхнуть свою команду. В Турине она смотрелась более чем достойно, а по моментам скорее превосходила хозяев.

Игровой момент матча «Ювентус» — «Интер» — 1:1.
Фото Global Look Press

Если бы «нерадзурри» снова проиграли, это было бы слишком сурово и несправедливо. А они были к этому близки после того, как счет открыл нашедший свободное пространство Куадрадо. Разговоры о том, что Аллегри и результат — синонимы, казались неизбежными. Однако черно-синие спаслись в компенсированное время. Лукаку, воодушевленный первыми матчами сборной Бельгии под началом Доменико Тедеско, реализовал пенальти, но стопроцентным героем не стал.

Форварда удалили с поля. Причем не одного — красный свет по итогам разборок с участием всех футболистов зажегся еще и перед Хандановичем и Куадрадо. В ответном матче точно будет жарко.

Германия: рекорд Мюллера и история «Фрайбурга»

Германия. Кубок. 1/4 финала
04 апр, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:0
Унион Б

«Айнтрахт» без шансов выбыл из Лиги чемпионов. В бундеслиге «орлы» сейчас на шестом, дающем путевки в еврокубки, месте, однако все довольно сложно. Попасть в четверку очень трудно, а в спину дышат набравшие ход «Байер» с «Майнцем». Совсем рядом и «Вольфсбург», поэтому ни о каких гарантиях говорить не приходится. Особенно с учетом того, что предыдущая победа датировалась 18 февраля.

Игровой момент матча «Айнтрахт» — «Унион».
Фото Global Look Press

Отсюда особое отношение к Кубку Германии, где команда Оливера Гласнера спустя две с половиной недели поквиталась с «Унионом» за поражение в чемпионате. Берлинцы были нокаутированы за две минуты, в которые уместились два точных удара Коло Муани. После ЧМ-2022 нападающий сборной Франции не сбавляет набранный осенью темп, с начала года забив 11 мячей и сделав две результативные передачи.

Германия. Кубок. 1/4 финала
04 апр, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:2
Фрайбург

Даже суперклубы не способны играть в каждом матче на максимальных оборотах, поэтому, растоптав дортмундскую оборону в немецком класико, в кубковом турнире «Бавария» выглядела скромнее. Хотя и этого хватило, чтобы открыть счет усилиями Упамекано, который обнаружил в себе скрытые таланты с приходом Томаса Тухеля. Да, в субботу в протокол попал автогол голкипера «Боруссии» Кобеля, однако заброс со своей половины выполнял французский защитник.

Во вторник же игроки «Фрайбурга» негодовали, убеждая судью в наличии нарушения правил. Естественно, безуспешно. Зато, ругаясь и споря, гости завелись, а их злость материализовалась в какую-то остервенелую атаку. Она началась с жесткого отбора у мюнхенской штрафной и завершилась убийственным ударом с подбора в исполнении Хефлера. А когда дополнительное время казалось неизбежным, мяч попал в руку снова вышедшему лишь на замену Мусиале, и Хелер вышиб чемпиона из турнира.

Национальный рекорд Мюллера, который провел 64-й кубковый матч, получился грустным. А «Фрайбург» ликует. Эта команда поквиталась с гегемоном за многочисленные унижения в Мюнхене, включая октябрьские 0:5 и с 24-й попытки наконец-то обыграла «Баварию» на ее поле.

Испания: короли овертаймов

Испания. Кубок. 1/2 финала
04 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:1
Осасуна

В среду — класико на «Камп Ноу». А днем ранее определился первый финалист Кубка Испании, которым стала «Осасуна». Для памплонцев это второй случай в истории. Первый был в 2005-м и завершился поражением от «Бетиса» в овертайме. Теперь футболистов «Осасуны» можно назвать королями дополнительного времени, ведь им потребовалось 120 минут, чтобы пройти «Химнастик», давних обидчиков из «Бетиса» и «Севилью».

«Атлетик» — четвертая жертва и, пожалуй, самая несчастная кубковая команда последних лет. Баски проиграли два финала — против «Реал Сосьедад» (0:1) и «Барселоны» (0:4). А год назад, как и сейчас, остановились в полуфинале. Причем во вторник команда Эрнесто Вальверде была обязана заканчивать все в основное время. Однако на последних минутах Нико Уильямс не поддержал начинания открывшего счет старшего брата и с добивания запустил мяч на трибуны. Зато Ибаньес в куда более сложной ситуации пробил так, что исторический для «Осасуны» момент запомнят в числе прочего и благодаря его красоте.

Статистика дня

4-м с начала сезона главным тренером занимающего последнее место в бундеслиге «Штутгарта» стал Себастьян Хенесс, сменивший Бруно Лабаддию.

3 из 6 матчей выиграл «Лидс» после назначения экс-тренера «Рубина» Хави Грасии. Столько же, сколько в 22-х предыдущих турах.

29 голов 29 матчах чемпионата Англии забил «Челси». Хуже атака синих на таком отрезке была сто лет назад — в сезонах-1921/22 и 1923/24. Соответственно, 23 и 16 мячей.

32 очка набрала с приходом Унаи Эмери «Астон Вилла». Больше на этом отрезке только у «Арсенала» (41) и «Манчестер Сити» (35).

1-м футболистом-любителем, забившем в полуфинале Кубка Нидерландов, стал игрок «Спакенбурга» Грин.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Осасуна
ФК Унион Берлин
ФК Ювентус
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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