Новая девушка Луиза Адриану не стесняется носить микроскопические трусики и делать откровенные фото

Экс-форвард «Спартака», а ныне «Палмейраса», Луиз Адриану не смог построить отношения с российской моделью Екатериной Дорожка после отъезда в чемпионат Бразилии.

Совместные фото давно исчезли из Инстаграма, а у футболиста новая пассия — тоже модель, и зовут ее Лума Симойнш.

Бразильянка заметно проигрывает Екатерине в количество подписчиков инсты, но девушка она тоже красивая. Убедитесь сами!