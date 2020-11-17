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Новая девушка Луиза Адриану не стесняется носить микроскопические трусики и делать откровенные фото

17 ноября 2020, 15:00
Лума Симойнш. Фото Instagram
Лума Симойнш. Фото Instagram

Экс-форвард «Спартака», а ныне «Палмейраса», Луиз Адриану не смог построить отношения с российской моделью Екатериной Дорожка после отъезда в чемпионат Бразилии.

Совместные фото давно исчезли из Инстаграма, а у футболиста новая пассия — тоже модель, и зовут ее Лума Симойнш.

Бразильянка заметно проигрывает Екатерине в количество подписчиков инсты, но девушка она тоже красивая. Убедитесь сами!

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