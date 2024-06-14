Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:15

Мужская сборная Дании отказалась от повышения зарплат. В пользу женской команды

Сборная Дании отказалась от повышения зарплаты ради увеличения выплат женской команде
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мужская и женская сборные Дании по футболу.
Фото Global Look Press
Скандинавское равноправие.

В Дании — небольшая революция. Местный профсоюз футболистов заключил соглашение с Датским футбольным союзом, по которому мужские и женские национальные команды станут получать идентичную оплату и условия труда. Это стало возможно благодаря отказу мужской сборной от повышения заработных плат. Новые условия вступят в силу по окончании Евро-2024.

Датский футбольный союз изначально собирался выровнять зарплаты для обеих сборных, но он не мог самостоятельно сократить финансирование мужской команды и увеличить субсидии женской. Тогда профсоюз и лидеры сборной — участницы Евро-2024 — Андреас Кристенсен, Томас Дилэйни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Симон Кьяер, Каспер Шмейхель — разработали план, по которому команда по собственному желанию отказывается от повышения зарплат.

Кристиан Эриксен, Расмус Хейлунн и&nbsp;Каспер Шмейхель. Сборная Дании на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

План подразумевает и сокращение страховки мужской сборной на 15 процентов, а также увеличение страховки женской (на 50 процентов) и молодежных сборных (более чем на 40 процентов).

«Мужская команда решила не настаивать на каких-либо изменениях условий труда по новому соглашению, — заявил глава профсоюза Михаэль Саль Хансен. — Это неординарный шаг, направленный на улучшение условий женских сборных. Вместо того чтобы выбивать более комфортные условия для себя, игроки-мужчины задумались о поддержке женской команды. Переговоры прошли гладко и быстро, и мы все рады подписать соглашение до начала Евро-2024. Девушки счастливы, что коллеги-мужчины им помогают».

Фото Global Look Press

Соглашение также предусматривает совместное участие Датской федерации футбола и игроков в создании нового тренировочного центра для местных национальных сборных в Хойе-Таструпе.

Сборная Дании на Евро-2024 сыграет в группе C. Ее соперники — Словения, Англия и Сербия. В первом матче скандинавы встретятся со словенцами 16 июня в Штутгарте.

Футбол
Сборная Дании по футболу
1
0
Читайте также
Первый матч Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» из Кутаиси подписало Сако и нацелилось на Перишича с Нани. Что происходит?

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости