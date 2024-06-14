Мужская сборная Дании отказалась от повышения зарплат. В пользу женской команды

Скандинавское равноправие.

В Дании — небольшая революция. Местный профсоюз футболистов заключил соглашение с Датским футбольным союзом, по которому мужские и женские национальные команды станут получать идентичную оплату и условия труда. Это стало возможно благодаря отказу мужской сборной от повышения заработных плат. Новые условия вступят в силу по окончании Евро-2024.

Датский футбольный союз изначально собирался выровнять зарплаты для обеих сборных, но он не мог самостоятельно сократить финансирование мужской команды и увеличить субсидии женской. Тогда профсоюз и лидеры сборной — участницы Евро-2024 — Андреас Кристенсен, Томас Дилэйни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Симон Кьяер, Каспер Шмейхель — разработали план, по которому команда по собственному желанию отказывается от повышения зарплат.

План подразумевает и сокращение страховки мужской сборной на 15 процентов, а также увеличение страховки женской (на 50 процентов) и молодежных сборных (более чем на 40 процентов).

«Мужская команда решила не настаивать на каких-либо изменениях условий труда по новому соглашению, — заявил глава профсоюза Михаэль Саль Хансен. — Это неординарный шаг, направленный на улучшение условий женских сборных. Вместо того чтобы выбивать более комфортные условия для себя, игроки-мужчины задумались о поддержке женской команды. Переговоры прошли гладко и быстро, и мы все рады подписать соглашение до начала Евро-2024. Девушки счастливы, что коллеги-мужчины им помогают».

Фото Global Look Press

Соглашение также предусматривает совместное участие Датской федерации футбола и игроков в создании нового тренировочного центра для местных национальных сборных в Хойе-Таструпе.

Сборная Дании на Евро-2024 сыграет в группе C. Ее соперники — Словения, Англия и Сербия. В первом матче скандинавы встретятся со словенцами 16 июня в Штутгарте.