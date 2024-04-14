Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: унижение «Тоттенхэма» и бенефис Доку

«Тоттенхэм» вполне мог открыть счет, но не использовал свои возможности, а в ответ получил два гола за две минуты при не лучших действиях в обороне ван де Вена. Отметившийся на этом отрезке голом и передачей Гордон остался верен себе — в текущем сезоне он забил на «Сент-Джеймс Парк» всем командам «большой шестерки». А Исак встал в один ряд со знаменитыми снайперами «Ньюкасла» — Аланом Ширером, Энди Коулом и Лесом Фердинандом. Прежде только им удавалось посылать мяч в сетку в шести подряд домашних матчах АПЛ.

Причем герои первого тайма и не думали брать паузу после перерыва. Исак довел счет до крупного, убежав к воротам после паса Бруну Гимараэса со своей половины поля, а Гордон выполнил угловой, после которого разгром «шпор» завершил Шер. «Сороки», добившись разгромной победы при 27 процентах владения мячом (!), пока временно поднялись на шестое место и пытаются зацепится за еврокубки. Ну а «Тоттенхэму» остается в воскресенье болеть за принципиального соперника, потому что только успех «Арсенала» не позволит «Астон Вилле» вырваться вперед в борьбе за место в топ-4.

Игрок «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон и футболист «Ньюкасла» Шон Лонгстафф. Фото Reuters

В первом тайме «Манчестер Сити» с выздоровевшим Де Брейне в составе словно взял паузу, восстанавливая растраченные в эпической игре с «Реалом» эмоции. Единственное взятие ворот состоялось после атаки Холанна, и это был второй за три последних тура автогол защитника «шляпников» Хашиоки. Прорвало же «горожан» после классного удара удвоившего счет Ковачича.

А главный герой концовки — Доку. Сначала бельгиец заработал пенальти. Затем проскочил между двумя защитниками, раскачав их финтами, и пробив из-под третьего игрока обороны. Наконец, именно после его паса точку в игре поставил Гвардиол. Хорватский защитник явно вошел во вкус и после крутого гола в Лиге чемпионов снова забил с дальней дистанции. Да так, что вратарь даже не шелохнулся. Команда Хосепа Гвардиолы — лидер, и ждет, чем ответят завтра «Ливерпуль» и «Арсенал».

Что для завершавшего субботнюю программу «МЮ», то для команды Эрика тен Хага в этом сезоне нет простых соперников. И «Борнмут» не стал исключением. Если «красные дьяволы» ответный гол в какой-то степени выстрадали, и после прострела Гарначо мяч отскочил к Бруну Фернандешу, то у хозяев все было как-то просто. Клайверт спокойно вошел в штрафную и пробил из-под Камбвалы в ближний угол. А до этого молодого защитника легко обыграл открывший счет Соланке.

Между тем в концовке первого тайма на выручку Онана после коварного удара с отскоком от газона пришла перекладина. Она и выдавший крутой сейв вратарь и сохранили «Юнайтед» шансы на спасение, но максимумом гостей оказалась ничья, которую принес реализованный Фернандешем пенальти. Это позволило лишь сравняться по набранным очкам с «Ньюкаслом». Впрочем, могло быть и хуже, но в компенсированное время «МЮ» благодаря ВАР избежал 11-метрового в свои ворота, так как фол случился до штрафной.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Доминик Соланке («Борнмут»). Фото Reuters

Испания: победный шедевр Феликса

«Атлетико» нужно попадать в следующую Лигу чемпионов, сохраняя место в четверке в борьбе с «Атлетиком». Но при этом никуда не деться от важнейшего визита в Дортмунд, и мадридцы словно не переключились сразу на национальное первенство. В реальность их вернул быстрый гол «Жироны», когда Ян Коуто выкатил мяч Довбику на пустые ворота.

Окончательно же команда Диего Симеоне проснулась в тот момент, когда при подаче со штрафного мяч попал в руку Гутьерресу, и Гризманн реализовал пенальти. А в концовке первого тайма в пользу «матрасников» сыграла вынужденная замена Сауля. Вместо него на поле появился Мората, и как раз он на шестой добавленной арбитром минуте в почти безнадежной ситуации сохранил мяч и выдал навес на Корреа.

Добить «Жирону», которая в этом сезоне прежде не проигрывала, открыв счет, удалось сразу после перерыва, когда Гризманн после неудачной срезки защитника вколотил мяч в сетку рикошетом от перекладины. После этого француз с 21 мячом стал самым результативным игроком ла лиги с учетом всех турниров и обогнал Беллингема. Ну а его команда не только сократила отставание от каталонцев до двух очков, но и оторвались от ближайшего преследователя на пять баллов.

В гостях у проигравшей кубковый финал «Мальорки» Карло Анчелотти устроил ротацию состава. Из тех, кто играл с «Ман Сити», в запасе остались Родриго, Кроос, Карвахаль и Винисиус Жуниор. Возможно, отдохнул бы и Тшуамени, но в ЛЧ он дисквалифицирован, и силы француза можно было не экономить. Но, конечно, не только отсутствием ряда звезд можно было объяснить сложности сливочных. Они ведь в гостях у «Мальорки» почти привычны, и «Королевский клуб» проиграл здесь две из трех предыдущих встреч.

До перерыва самым реальным шансом гостей был дальний удар Беллингема, который пришелся в перекладину. А забил уже в начале второго тайма Тшуамени. Француз долго не думал, забрав подбор недалеко от штрафной, и за смелость его вознаградил поставивший вратаря в тупик рикошет. Орельен взял пример с соотечественника Камавинги?

А вот с голами в более очевидных ситуациях у гостей не складывалось. Упустил шанс Браим Диас. Вальверде же, обыграв вратаря, ухитрился попасть в стоявшего на ленточке Настасича. Вот был бы номер, если бы Лунин не вытащил из верхнего угла сумасшедший по силе и точности удар Дардера! Однако вратарь спас и еще на шаг приблизил Мадрид к неизбежному чемпионству. А бланкос продлили выездную серию без поражений до 12 туров. Это лучший показатель «Реала» под началом Анчелотти.

«Барселона» потеряла Левандовски, однако его отсутствие компенсировал Жоау Феликс. А если португальца в этом сезоне посещает вдохновение — жди чуда. Данное правило подтвердил красивейший удар форварда через себя. А удвоиться перевес каталонцев должен был в конце первого тайма, когда Чуст на ленточке остановил удар Фермина Лопеса. Это спасение и перерыв позволили «Кадису» прийти в себя, и во второй половине игру скорее можно было назвать обоюдоострой.

Хозяева даже послали мяч в сетку, однако Хуанми забрался в офсайд. Но так как характер игры стал меняться, отбывающий дисквалификацию Хави передал указания своему штабу, и сине-гранатовые сделали тройную замену. И пусть напряжение сохранялось до последних минут, перестановки сработали. Поэтому хозяева чаще били каталонцев по ногам, чем угрожали воротам. За неделю до класико, перед которым будут сыграны ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов, «Реал» и «Барсу» разделяют восемь очков.

Италия: засуха в туринском дерби

Туринское дерби могло начаться с быстрого гола гостей, однако огорчивший «Торино» в прошлом сезоне Влахович после идеального паса Кьезы с нескольких метров попал в штангу. На исходе получаса игры снайпер снова оказался в отличной позиции, но в этот раз его остановил партнер по сборной Сербии Милинкович-Савич. Эти моменты обязательно будут вспоминать, но все же разочарование гостей было бы большим, если бы из ворота в компенсированное время поразил пробивший над перекладиной Лазаро.

В целом же можно констатировать, что ярких моментов субботней игре не хватало. В ней были нерв, напряжение, стычки, но не хватало творчества. А итоговые 0:0 стали не только логичным исходом, но и позволили обеим командам продлить свои серии. Так, «Ювентус» не проигрывает в дерби уже 18 матчей (+13=5), чего одной из команд в этом противостоянии не удавалось с периода с 1929 по 1939 год. Ну а «Торино» впервые в своей истории не пропустил в одиннадцати домашних матчах в рамках одного чемпионата.

Германия: гонка за четвертым местом

«Бавария» без дисквалифицированного Томаса Тухеля на скамейке не позволила «Байеру» стать чемпионом на диване. Но и легкой победу мюнхенцев не назовешь, и чтобы дожать «Кельн» хозяевам потребовалось больше часа. А еще — нестандартный розыгрыш углового. Киммих вместо подачи переадресовал мяч Рафаэла Геррейру, и португалец красиво закрутил мяч в дальний угол. Когда же до финального свистка оставалось совсем немного времени, Мюллер воспользовался неразберихой в обороне «козлов». Леверкузен в одной победе от титула.

В горячем споре за четвертое место и путевку в Лигу чемпионов первый шаг сделал «Лейпциг». Дани Ольмо, приняв мяч перед штрафной, несмотря на активное противодействие защитника с разворота отправил мяч в нижний угол. Дортмунд в параллельном дерби двух «Боруссий» ответил дублем Забитцера. Причем первый гол полузащитника смотрелся очень эффектно. Австриец после длинного паса Шлоттербека с острого угла образцово пробил по летящему мяча. А вот на его пенальти Гладбах ответил голом Вебера, так что к перерыву два конкурента вели с минимальным счетом.

Продолжение последовало в виде ошибочно назначенного пенальти в ворота младшей «Боруссии». Голкипер сыграл в мяч, и только потом по инерции столкнулся с Адейеми, однако ВАР смог достучаться до арбитра только в тот момент, когда Забитцер с «точки» отправил мяч в сетку. Подвела связь, но ошибку все же исправили, а это обеспечило нервную концовку. Пока «Лейпциг» громил «Вольфсбург», «шмели» в меньшинстве (на 54-й минуте удалили Адейеми) едва не упустили победу в компенсированное время. Но все остались при своих — при равном количестве очков «быки» выше «шмелей» в таблице по дополнительным показателям.

А на третьем месте себя более чем уверенно чувствует «Штутгарт». Из всей первой пятерки щвабы выиграли в субботу с самым большим запасом, забив три гола в первом тайме. Тон же, как обычно, задавали лучшие бомбардиры команды. Открывший счет Гирасси установил клубный рекорд, забив за сезон 25 мячей. А Ундав стал первым с 1996 года немцем, который отличился 16 раз в год дебюта в бундеслиге.

Его предшественником был родившийся в ЮАР и принявший немецкое гражданство Шон Данди. Карьера Ундава тоже нестандартна. Он несколько лет провел в низших лигах, откуда его пригласили в бельгийский «Юнион». С ним команда поднималась к нынешнему высокому статусу из второго дивизиона, а Ундав пошел на повышения в рамках одной системы развития игроков — перебрался в «Брайтон», у которого тот же владелец. Так что в элитном дивизионе на родине Дениз дебютировал в 27 лет и проявил себя столь круто, что уже успел дебютировать в сборной и может сыграть на домашнем Евро-2024.

Статистика дня

4-м футболистом, забившим не менее 25 мячей в четырех голландских чемпионатах, стал нападающий ПСВ Люк де Йонг.

19 лет у «Порту» не было девяти удалений в одном чемпионате.

33 процента побед — худший результат тренеров «Фенербахче» начиная с сезона-1987/88. Его показал уволенный со своего поста Фернанду Сантуш.

37 ударов «Манчестер Сити» в игре с «Лутоном» — рекорд сезона в АПЛ.

267 матчей провел в бундеслиге защитник «Униона» Фогт, не забив ни одного мяча. Это новый рекорд турнира, которым прежде владел игравший в 60-70-х годах прошлого века Дитмар Швагер.