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Сегодня, 01:40

«Барселона» победила «на флажке», Кейн уничтожил «Боруссию», Доку — новая звезда «Манчестер Сити»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Getty Images
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Фернандеш реанимировал «МЮ»

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 15:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
0:1
Манчестер Юнайтед

Игра толком не набрала ход, а уже пришлось брать паузу. Все дело в отмененном голе «МЮ», так как потративший несколько минут на изучение повтора ВАР не стал брать ответственность на себя, и главному арбитру пришлось отправиться к монитору. Судя по всему, отрицательное для гостей решение было принято потому, что в момент подачи Эриксена со штрафного борьбу защитникам навязал забравшийся в офсайд Магуайр, и это дало преимущество находившемуся в правильном положении Гарначо, который отдал передачу вдоль ворот на оставшегося без очередного гола Мактоминая.

Но лучше бы взятие ворот засчитали, потому что больше ничего интересного в первом тайме так и не произошло. Да и после перерыва пришлось ждать до 61-й минуты, когда Онана спас после удара Уилсона. Потом нигериец выручил еще раз, а когда унылая нулевая ничья казалась неизбежной, три очка «МЮ» принес удар Бруну Фернандеша. После крупных поражений от «Ман Сити» и «Ньюкасла» (в Кубке лиги) команда Эрика тен Хага может хотя бы немного перевести дух. До важнейшей игры Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
6:1
Борнмут

Если «МЮ» в субботу мучился, то «Манчестер Сити» — творил. Столь легко и непринужденно, что не потребовалось даже результативных действий Холанна. К тому же норвежец получил повреждение в концовке первого тайма, и Хосеп Гвардиола заменил своего бомбардира в перерыве. Эрлинг вернется в строй довольно быстро, а роль первой скрипки в этот день исполнил великолепно сыгравший Доку. Бельгиец открыл счет, после чего отдал четыре результативных передачи, чего в его возрасте (21 год и 161 день) в АПЛ не делал никто! Возможно, Доку стоило заменить в концовке ради персональной овации. Ее, кстати, удостоился Бернарду Силва. Как раз перед уходом с поля португалец издевательски разобрался с защитником и подсек мяч над вратарем. После этого пиршества домашняя победная серия «Сити» достигла 22 официальных матчей. «Горожанам» осталось две игры, чтобы повторить английский рекорд «Сандерленда», который был установлен в период с 1890 до 1892 год.

Испания: «Жирона» снова первая

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 16:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:4
Жирона

Как минимум до воскресного матча «Реала» лидером чемпионата будет не собирающаяся снижать темп «Жирона». Хотя в Памплоне для каталонцев все складывалось довольно непросто, а на их гол дублем ответил Будимир. Еще на 70-й минуте «Осасуна» вела в счете, однако в оставшееся время команда Мичела Санчеса забила трижды. Тренер явно угадал с заменами, так как Цыганков стал автором победного мяча, а Порту ассистировал в случае с четвертым взятием ворот. После 0:3 от «Реала» в начале сентября «Жирона» с учетом всех турниров выдала серию из пяти побед. Всего же в двенадцати турах у нее десять выигрышей, и — если вынести за скобки «Барселону» и «Реал» — подобный старт ранее удавался только двум командам. «Бетису» в 1934 году, и «Атлетико» — в 2012 и 2013-м. Во втором случае «матрасники» победили одиннадцать раз.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Барселона

В Сан-Себастьяне непросто приходится всем, включая «Барселону». Если бы не Тер Штеген, сине-гранатовые рисковали пропустить на первой же минуте. А в следующей атаке Кунде подарил шанс Ойярсабалю. Завершился же трехминутный отрезок угловым и ударом Мерино в сантиметрах от штанги. Правда, успей к мячу другой игрок басков, гол отменили бы из-за офсайда.

Сути это, впрочем, не меняло. Иманол Альгуасиль организовал для Хави едва ли не самые серьезные проблемы в нынешнем сезоне. А японец Кубо, когда-то воспитывавшийся в Ла Масии, затмевал всех каталонских звезд. Но было понятно — размазывать себя по газону весь матч «Барса» не позволит. И к 20-й минуте наконец-то родился первый момент у ворот Ремиро. Только Гави после изящного обыгрыша своего оппонента забыл прописную истину о том, что лучшее — враг хорошего. В итоге вместо напрашивавшегося удара последовал пас, а его уже перехватили.

В целом же это была классическая игра до гола, по ходу которой обе команды безуспешно выпрашивали у арбитра пенальти, а защитники «Реал Сосьедад» и Тер Штеген сделали все, чтобы на табло сохранились нули. Из заметных событий стоит отметить первое с августа появление на поле залечившего травму Педри.

Как он важен — показали последние минуты, когда хавбек создал убийственный момент для Гави. Тот пробил в Ремиро, но это была не развязка. Она случилась в компенсированное время, причем сначала гол Араухо не засчитали. Кажется, даже сам игрок был согласен с офсайдом, но ВАР подарил праздник столице Каталонии. А баски, снова показав отличный футбол против топ-соперника, проиграли «Барсе» вслед за «Реалом» и «Атлетико». Может, Альгуасилю стоило в концовке сбить темп заменами? Но это лишь версия, а тренер видел, что игра дается, и не стал рисковать, не выпустив в том числе и Захаряна.

Италия: «Наполи» хорош без Осимхена

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:2
Наполи

Пока «Наполи» справляется с отсутствием травмированного Осимхена, а выходящий на острие атаки Распадори идеально пользуется предоставившимися возможностями. После прошлогоднего трансфера из «Сассуоло» форварду сборной Италии было непросто в условиях жесточайшей конкуренции. С одной стороны, ему удалось четыре раза отличиться в групповом раунде Лиги чемпионов. С другой — в серии А за прошлый сезон он отправил мяч в сетку всего дважды. Однако данный показатель превзойден уже сейчас, а с учетом всех турниров Распадори впервые в карьере забил в трех матчах подряд. В игре с «Салернитаной» он здорово открылся и пробил в дальний угол, но все же ключевую роль в победной атаке сыграл Лоботка. Словак отобрал мяч недалеко от чужой штрафной и отдал одноклубнику классную голевую передачу. Ну а добивший хозяев Эльмас, что называется, исполнил, закрутив мяч в дальний угол.

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Интер

Для «Интера» матч в Бергамо начался с травмы Павара, получившего повреждение после верхового единоборства. А в итоге экстренно вышедший на поле Дармиан столь активно включился в игру, что арбитр указал на 11-метровую отметку после его столкновения с голкипером «Аталанты» Муссо. Неприятно для хозяев началась и вторая половина. Один гол Лаутаро Мартинеса не засчитали из-за офсайда, но в другом эпизоде аргентинец классно пробил в дальний угол после того, как владение мячом миланцам вернул Мхитарян. Как оказалось, запаса в два мяча хватило «Интеру» для укрепления лидерства, хотя после успеха сократившего отставание Скамакки «нерадзурри» пришлось потрудиться в обороне. Ну а Павар после финального свистка вместе с одноклубниками подошел к сектору с фанатами гостей, и те увидели в этом намек на то, что серьезной травмы колена удалось избежать.

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:1
Удинезе

День в Италии завершился сенсацией, а сохранивший за собой третье место «Милан» проиграл «Удинезе», пропустив решающий гол с пенальти. Для команды Стефано Пиоли это второе подряд поражение на «Сан-Сиро» без забитых мячей, чего не случалось с «росснонери» с 2012 года. Пока помогает запас очков, еще недавно позволявший идти ноздря в ноздрю с «Интером».

Германия: рекордный триллер «Байера»

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:3
Байер

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:0
РБ Лейпциг

Перед главным матчем тура свои встречи провели еще и конкуренты «Баварии» и «Боруссии». И если «Лейпциг» в Майнце проиграл концовку, то «Байер» на пару с «Хоффенхаймом» выдали сумасшедший триллер, предсказать который было решительно невозможно. Лидер чемпионата повел в счете так же легко, как смотрелась со стороны изящная комбинация Бонифаса и Вирца. А когда Гримальдо удвоил преимущество леверкузенцев в добавленное к первом тайму время, это выглядело, как нокаут для «деревенских».

Однако все перевернулось за две неполных минуты, и проблемы «Байера» возникли на ровно месте. Точнее, их придумал неудачно распорядившийся мячом Градецки, получивший в ответ гол себе за шиворот с сорока с лишним метров. И практически сразу успевший к отскочившему от штанги мячу Вегхорст зажег на табло вторую двойку. После такого впору было рассуждать уже о психологическом состоянии гостей, но обретенная уверенность — большая сила. Как и воля к победе. В итоге Бонифас сохранил мяч у линии поля, а Гримальдо своей волшебной левой запустил мяч в верхний угол. Испанец эффектно оформил новый клубный рекорд в виде серии из десяти побед.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
0:4
Бавария

В середине недели «Бавария» пережила унижение, проиграв в Кубке Германии представителю третьего дивизиона. Нет сомнений, что в Дортмунде болельщики над провалом чемпиона от души посмеялись, только в субботу на «Сигнал Идуна Парк» приехал разъяренный хищник. «Боруссия» это не прочувствовала и на свою беду решила сыграть с мюнхенцами на встречных курсах.

Как итог — быстро пропущенный гол от Упамекано при подаче углового. А потом — еще один по итогам образцовой контратаки. Начавший ее пасом пяткой Сане разрушил прессинг «шмелей» и в концовке выпада выкатил мяч находившемуся напротив пустого угла Кейну. А какой гол ударом через себя едва не забил Горецка! У «Боруссии» же в первом тайме был только один шанс, но даже при такой игре Томас Тухель ухитрился получить предупреждение за споры с арбитром. Чувствовал, что легким второй тайм не будет?

А игра после предпринятых Эдином Терзичем перестановок, действительно, стала меняться. Не кардинально, но Дортмунд хотя бы стал угрожать воротам, и если бы не великолепный Нойер, Ройс обязательно забил бы в своем 400-м матче в желто-черной форме. Только это был день похоронившего интригу Кейна, который оформил третий немецкий хет-трик и побил один из древнейших рекордов бундеслиги. 60 лет им владел бывший форвард «Шальке» Клаус Матишак, но такой скорострельности — 15 мячей в десяти играх с момента дебюта — прежде не было. Нынешняя «Боруссия» — совсем не та команда, которая весной должна была брать титул. Теперь перчатку «Баварии» бросили из Леверкузена.

Статистика дня

1-м в истории премьер-лиги футболистом, забившим в шести выездных матчах с начала сезона, стал полузащитник «Вест Хэма» Боуэн.

6 подряд домашних поражений потерпел «Бернли». Так плохо не стартовала ни одна команда за всю историю высшего дивизиона английского футбола.

15 матчей в АПЛ не может сыграть на ноль «Брайтон». Это худшая серия «чаек» с 1996 года, когда они пропускали на протяжении 17 туров.

27 лет «Ньюкасл» не обыгрывал «Арсенал» в двух матчах подряд.

28 раз сыграл в немецкой классике защитник «Боруссии» Хуммельс, повторивший рекорд Михаэля Цорка.

Бруну Фернандеш
Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Жирона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Наполи
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