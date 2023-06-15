Как Берлускони был связан с российским спортом. Сотрудничество со «Спартаком», проект в КХЛ и бесплатные трансляции ЧМ-2018

Воспоминания собкора «СЭ» в Италии.

14 июня Италия простилась с бывшим хозяином и президентом «Милана» Сильвио Берлускони. Простилась с легендарным персонажем, который умудрился прожить словно не одну, а несколько полных приключений жизней. В собор Дуомо проститься пришли две тысячи человек, хотя желающих было гораздо больше. Еще несколько тысяч собрались на самой площади Дуомо, где были установлены четыре больших экрана — на них прямая трансляция траурной церемонии, которую увидела в прямом эфире вся страна.

Берлускони и три его героя

Берлускони спас «Милан» от банкротства в феврале 1986 года, а расстался с клубом в апреле 2017-го, завоевав 29 трофеев за 31 год. За первые шесть лет владения россонери, пока Сильвио с головой не ушел в политику, клуб выиграл и вовсе целых 16 трофеев! Великую «банду» имени Арриго Сакки конца 1980-х годов авторитетная La Gazzetta dello Sport в недавнем выпуске назвала одной из тех четырех клубных команд в истории футбола, которая стала эталоном для всех и опережала свое время. Помимо «Милана» это «Реал» второй половины 1950-х, «Аякс» начала 1970-х и «Барселона» 2009-2011 годов.

После Сакки звездный «Милан» времен раннего и неудержимого Берлускони возглавил Фабио Капелло, который добыл в первой половине 1990-х еще больше трофеев, чем Арриго до него. А вот третий золотой цикл Сильвио случился уже в начале 2000-х — при Карло Анчелотти. И если «Миланом» Сакки и Капелло я восхищался исключительно со стороны, то вот неповторимую команду Анчелотти, которая трижды за пять лет играла в финале Лиги чемпионов, мне посчастливилось узнать достаточно близко — от игроков до пресс-службы и всего руководства.

Дида и Ринат Дасаев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Берлускони и «СЭ»

Даже уйдя в мир политики и бизнеса, Берлускони никогда не переставал интересоваться судьбой своей любимой команды и делал для нее все возможное. Однако, насколько помню, с годами сам появлялся на базе в Миланелло достаточно редко: мне оставалось только завидовать тем итальянским коллегам, которые упивались общением с ним в 1980-1990-е. К сожалению, с самим Сильвио мне пообщаться вживую не довелось, зато в начале 2000-х с его ближайшим окружением по футбольной части у «СЭ» сложились столь прекрасные отношения, что нам удавалось проворачивать такие вещи, которые сегодня и представить невозможно.

Георгий Кудинов и Кака.

Чего стоят хотя бы два уникальных вечера, посвященных премии «Звезда»: один прошел в Милане на «Сан-Сиро», другой — в Москве в отеле «Метрополь»! Оба мероприятия состоялись в разгар сезона исключительно благодаря нашей дружбе с «Миланом» и отнюдь не были связаны с какими-то спонсорскими или иными контрактами. А как забыть спланированное нами общение в Москве голкипера Диды с его кумиром Ринатом Дасаевым? И можно ли забыть встречу Пиппо Индзаги с российским фан-клубом «Милана»? И то и другое, замечу, — накануне матча Лиги чемпионов, а не в разгар какой-нибудь предсезонки. Наше московское интервью с бразильцем Кака, который был тогда одной из главных звезд мирового футбола, пусть и состоялось во время неофициального Кубка РЖД, но явилось исключительно плодом теплого отношения с руководством и пресс-службой «Милана».

Берлускони и величие «Милана»

Тот семейный и в то же время неустрашимый «Милан» времен Карло Анчелотти, с которым мне довелось работать очень плотно, был детищем Берлускони от и до. Хотя Сильвио тогда уже передал основные полномочия по управлению своему любимому Адриано Галлиани, которому во всем помогали в первую очередь мои хорошие знакомые Ариедо Брайда и Умберто Гандини. Умение и желание продвигать свой бренд на международной арене на порядок отличали «Милан» Берлускони от любого другого итальянского клуба, включая «кузенов» из «Интера» и вечных конкурентов из «Ювентуса». Своей неповторимой харизмой, чутьем провидца и волчьей хваткой бизнесмена Берлускони превратил «Милан» из без пяти минут банкрота в один из лучших клубов мира. А в какой-то момент и просто в лучший!

Очень рад, что нам с коллегами по «СЭ» удалось тогда вместе запечатлеть победную эпоху Анчелотти и рассказать о героях того выдающегося «Милана». Лично для меня как собкора «СЭ» в Италии база в Миланелло и клубный офис на улице Турати (ну и, понятное дело, стадион «Сан-Сиро») стали тогда не только главными точками притяжения в работе, но и бесценной жизненной школой. Тот «Милан» был настоящей семьей, которую создал Берлускони, а домашняя, но одновременно внушающая безграничную уверенность в силе команды атмосфера, царившая в Миланелло, не встречалась мне больше ни в одном другом клубе.

Фото Global Look Press

Берлускони и «Спартак»

Анчелотти проработал в «Милане» семь рекордных сезонов и покинул клуб в 2009 году, выиграв в общей сложности восемь трофеев, включая две Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира. До расставания Берлускони с «Миланом» оставалось еще восемь лет, но они почти не принесли клубу славы — всего один скудетто (при Массимилиано Аллегри) и два Суперкубка Италии. Тренерская чехарда и многочисленные не связанные с футболом проблемы Берлускони превратили великий «Милан» в обычную команду.

Но это вовсе не значит, что сам Сильвио и его ближайшее окружение по спортивной части утратили связи с Россией. Вот, например, в конце 2009 года Галлиани подписал на моих глазах в офисе «Милана» двухлетнее соглашение о сотрудничестве с московским «Спартаком». Да-да, было и такое, хотя вряд ли кто сегодня об этом помнит, а кто-то и не знает вовсе. К сожалению, ничего путного из того соглашения в итоге не вышло, а в моей памяти остался лишь визит легендарного Франко Барези в Москву летом 2010 года.

Берлускони и проект КХЛ

Ну а еще была знаменитая попытка вписать хоккейный «Милан» в рамки КХЛ. Тот «Милан» никакого отношения к футбольному клубу и к Берлускони не имел, однако ведь президент «Милано Россоблю» Ико Мильоре был давним другом Умберто Гандини — так называемого «министра иностранных дел» «Милана» и бывшего хоккеиста. Совершенно очевидно, что на первоначальной стадии переговоров о вступлении «Милана» в КХЛ без тени Берлускони не обошлось. Но вот потом проект потихоньку закис. Впрочем, как свидетель со стороны Мильоре, с которым я плотно общался в тот период, могу сказать, что итальянцы действительно пытались найти для участия в КХЛ серьезных спонсоров и качественный ледовый дворец взамен того «сарая», в котором они проводили домашние матчи.

Отыграв один сезон в своем чемпионате с логотипом КХЛ, Мильоре затем пытался даже устроить матч звезд нашей Лиги в Италии: я был свидетелем этих переговоров в Милане и Турине. К сожалению, из этой затеи ничего не вышло, ну а «Милано Россоблю» сыграл в Москве лишь однажды, и то лишь детской командой.

Фото Getty Images

Берлускони и ЧМ-2018

Ну и еще про связи Берлускони с Россией. Именно концерн «Медиасет», принадлежащий семье Берлускони, в последний момент приобрел для Италии на показ матчей ЧМ-2018 на своих бесплатных каналах. Как человек, отработавший в большой бригаде «Медиасет» на том турнире, могу засвидетельствовать: подопечные Берлускони осветили его как нельзя лучше. Еще до начала турнира мы совместно с Генконсульством РФ в Милане провели яркое телевизионное мероприятие, посвященное ЧМ-2018, а уже непосредственно в России итальянцы отработали очень качественно и с большой симпатией к нам.

Мне особенно запомнились два момента. Первый — это визит эксперта «Медиасет», чемпиона мира-2006 Марко Амелии, в Новогорск в гости к Станиславу Черчесову. Второй — интервью одного из моих коллег, которое он взял у легенды советского футбола Дасаева. Имя своего итальянского коллеги я, каюсь, подзабыл, зато помню, что он за три или четыре месяца до начала турнира умолял меня познакомить его с кумиром детства. Итальянец взял интервью у Дасаева, а когда подсунул Ринату для автографа фотографию (на ней Дасаев общается с Яшиным), у него от волнения так дрожали руки, что фотография чуть не упала под ноги...

Ну а закончу тем, с чего начал. 14 июня Италия простилась с гением, который в 1980-1990-х изменил в этой стране политику, экономику, телевизионный мир и многое другое, включая футбол. Сильвио Берлускони был, возможно, самым известным итальянцем своего поколения, но при этом в своей собственной стране отношение к нему было и останется полярным — от поклонения и восхищения до ненависти и презрения. О его неоднозначной личности и месте в истории можно спорить бесконечно, но я вам скажу, о чем спорить точно бессмысленно: Берлускони стал первым в истории Италии человеком из мира футбола, которого проводили в мир иной с государственными почестями в день национального траура. Первым и, возможно, последним.