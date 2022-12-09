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9 декабря, 23:00

«Тите поплатится за это!» Бразильцы линчуют свою сборную и ее тренера за вылет в четвертьфинале

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер сборной Бразилии Тите.
Фото Global Look Press
Удивительно — игроков почти не критикуют.

Сборная Бразилии, которую многие считали главным фаворитом ЧМ-2022, вылетела с турнира. Пентакампеоны уступили хорватам в серии пенальти, имея при этом большое игровое преимущество по ходу матча.

Это поражение получило большой отклик в бразильских СМИ. «СЭ» изучил, что пишут о вылете команды Тите на родине.

O Globo: «Профессору Тите преподали урок»

Издание O Globo сделало разбор решений Тите по ходу матча. По мнению журналиста Бруну Мариньо, главный тренер сборной Бразилии допустил несколько ошибок, которые в итоге сказались на результате игры. Это касается, в частности, замен по ходу игры и исполнителей послематчевых пенальти. «Профессору Тите преподали урок», — считает автор.

Конечно, самое большое недовольство вызвал тот факт, что пенальти не бил Неймар. Скорее всего, он должен был исполнять пятый удар, но дело до него не дошло. «Стоило ли ставить Неймара на последний пенальти? Почему он не открывал серию?» — задается вопросом Марселло Невеш.

Также в O Globo отметили тот факт, что фанаты сборной Аргентины праздновали поражение бразильцев. «Праздник для них начался еще до игры против Нидерландов», — так издание описывает настроение фанатов сборной Аргентины.

Бразилец Неймар догнал легенду футбола Пеле по&nbsp;количеству голов за&nbsp;сборную Бразилии, но&nbsp;вылетел с&nbsp;командой из&nbsp;турнира ЧМ-2022 после поражение в&nbsp;1/4 финала от&nbsp;Хорватии. Бразилия в шоке: слезы Неймара в Катаре и бразильянок на пляжах Копакабаны

ESPN Brazil: «Бразилии срочно нужен иностранный тренер!»

Бразильский ESPN также раскритиковал Тите. Журналист Пауло Кобос заявил: «Бразилии срочно нужен иностранный тренер! Только так мы можем перестать раз за разом терпеть эти неудачи на чемпионатах мира. Нас отправила домой не мощная Франция, как это было 1998 и 2006 годах, и не Нидерланды 2010 года или Германия 2014-го, и даже не модная Бельгия, как на ЧМ-2018. Мы проиграли Хорватии — команде, которая далека от своего расцвета, чье население едва превышает 4 миллиона человек. Федерация футбола Бразилии должна, не колеблясь ни секунды, выбрать следующим тренером иностранного специалиста».

Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в&nbsp;полуфинал ЧМ-2022. Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

Metropoles: «Это настоящий кошмар»

«Вопреки всем прогнозам, Бразилия покинула чемпионат мира слишком рано. Результат можно назвать удивительным, учитывая то, какой состав был в распоряжении Тите. А Хорватия была, пожалуй, самым сложным соперником для Бразилии на этом чемпионате мира. Этот матч — настоящий кошмар», — написал автор Metropoles Самир Мелло.

Соцсети

В соцсетях тоже нашлось много интересного.

«Мы проиграли человеку, который выглядит так, будто не спал три дня»

Мемы о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022. Фото Соцсети

А это — популярный мем из сериала «Острые козырьки»:

— Предупреждаю, это может разбить твое сердце.

— Оно уже разбито.

Мемы о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022. Фото Соцсети

«Тите поплатится за это!» — написала Carmen Silvia.

«Обращаюсь к Неймару, Винисиусу, Ришарлисону и Антони. Вы не заслужили Кубок мира не только из-за своего высокомерия, но и из-за вашей нерешительности. Вы недостаточно сильно хотели сделать Бразилию счастливой», — заявил пользователь под ником Midiasret.

«Единственная причина, по которой Бразилия вылетела, — это Тите», — считает VlogdoLisboa.

Предчувствия болельщиков не обманули — вскоре после поражения Тите покинул пост главного тренера.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 2
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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