«Тите поплатится за это!» Бразильцы линчуют свою сборную и ее тренера за вылет в четвертьфинале

Удивительно — игроков почти не критикуют.

Сборная Бразилии, которую многие считали главным фаворитом ЧМ-2022, вылетела с турнира. Пентакампеоны уступили хорватам в серии пенальти, имея при этом большое игровое преимущество по ходу матча.

Это поражение получило большой отклик в бразильских СМИ. «СЭ» изучил, что пишут о вылете команды Тите на родине.

O Globo: «Профессору Тите преподали урок»

Издание O Globo сделало разбор решений Тите по ходу матча. По мнению журналиста Бруну Мариньо, главный тренер сборной Бразилии допустил несколько ошибок, которые в итоге сказались на результате игры. Это касается, в частности, замен по ходу игры и исполнителей послематчевых пенальти. «Профессору Тите преподали урок», — считает автор.

Конечно, самое большое недовольство вызвал тот факт, что пенальти не бил Неймар. Скорее всего, он должен был исполнять пятый удар, но дело до него не дошло. «Стоило ли ставить Неймара на последний пенальти? Почему он не открывал серию?» — задается вопросом Марселло Невеш.

Также в O Globo отметили тот факт, что фанаты сборной Аргентины праздновали поражение бразильцев. «Праздник для них начался еще до игры против Нидерландов», — так издание описывает настроение фанатов сборной Аргентины.

ESPN Brazil: «Бразилии срочно нужен иностранный тренер!»

Бразильский ESPN также раскритиковал Тите. Журналист Пауло Кобос заявил: «Бразилии срочно нужен иностранный тренер! Только так мы можем перестать раз за разом терпеть эти неудачи на чемпионатах мира. Нас отправила домой не мощная Франция, как это было 1998 и 2006 годах, и не Нидерланды 2010 года или Германия 2014-го, и даже не модная Бельгия, как на ЧМ-2018. Мы проиграли Хорватии — команде, которая далека от своего расцвета, чье население едва превышает 4 миллиона человек. Федерация футбола Бразилии должна, не колеблясь ни секунды, выбрать следующим тренером иностранного специалиста».

Metropoles: «Это настоящий кошмар»

«Вопреки всем прогнозам, Бразилия покинула чемпионат мира слишком рано. Результат можно назвать удивительным, учитывая то, какой состав был в распоряжении Тите. А Хорватия была, пожалуй, самым сложным соперником для Бразилии на этом чемпионате мира. Этот матч — настоящий кошмар», — написал автор Metropoles Самир Мелло.

Соцсети

В соцсетях тоже нашлось много интересного.

«Мы проиграли человеку, который выглядит так, будто не спал три дня»

А это — популярный мем из сериала «Острые козырьки»:

— Предупреждаю, это может разбить твое сердце.

— Оно уже разбито.

«Тите поплатится за это!» — написала Carmen Silvia.

«Обращаюсь к Неймару, Винисиусу, Ришарлисону и Антони. Вы не заслужили Кубок мира не только из-за своего высокомерия, но и из-за вашей нерешительности. Вы недостаточно сильно хотели сделать Бразилию счастливой», — заявил пользователь под ником Midiasret.

«Единственная причина, по которой Бразилия вылетела, — это Тите», — считает VlogdoLisboa.

Предчувствия болельщиков не обманули — вскоре после поражения Тите покинул пост главного тренера.