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Скандалы

Сегодня, 11:30

Игрок «Аякса» ударил фаната «Твенте», вступившись за партнера. Все из-за расистских оскорблений

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Стивен Бергейс.
Фото Global Look Press
Брайан Бробби.
Фото Global Look Press
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Скандал в Нидерландах.

Футболист «Аякса» и сборной Нидерландов Стивен Бергейс после поражения от «Твенте» (1:3) ударил болельщика соперников.

Игроки гостей после матча отправились к клубному автобусу, где стояли местные фанаты. Бергейс проходил мимо, но направился к ограждению, откликнувшись на просьбы дать автографы детям. Пока он расписывался, несколько болельщиков начали провоцировать хавбека. И Стивен не сдержался.

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Бергейс вступился за Бробби, которого назвали «черной язвой»

Голландское издание Tubantia приводит слова очевидца конфликта. Он сообщил журналисту, что перед инцидентом болельщик «Твенте» оскорбил другого игрока «Аякса» Брайана Бробби на почве расизма. Он произнес слово «kankerzwarte» (в переводе на русский — «черная язва» или «черный рак»). После услышанного Бергейс и бросился на фаната.

На видео слышно, как Стивен называет фанатов, которых пытался ударить, «сумасшедшими». Охранник начал успокаивать игрока, после чего тот отправился в автобус.

Вернувшись в Амстердам, Бергейс объяснил свой поступок.

«Я сожалею о случившемся и не должен был этого делать. После каждой выездной игры у автобуса нас осыпают ругательствами, пока мы находим время раздавать автографы болельщикам, которые просят об этом. Я уже привык к такому, но люди думают, что могут кричать что угодно. При этом я осознаю, что как игрок «Аякса» должен быть примером для окружающих», — написал он в соцсетях.

Его партнер Бробби в тот же вечер опубликовал в своем аккаунте фото с Бергейсом. Без подписи, но с эмодзи в виде сердца.

Фото Соцсети

«Аякс» оштрафовал Бергейса за стычку с фанатом

В Амстердаме Бергейс встретился с тренером Джонни Хейтингой, генеральным директором Эдвином ван дер Саром и спортивным директором Свеном Мислинтатом, чтобы изложить свою версию произошедшего.

По данным Tubantia, после изучения всех деталей клуб решил оштрафовать Бергейса за то, что тот не сдержал эмоций и вышел из себя.

Возможно, такое поведение игрока связано и с провальным сезоном «Аякса», который не попал в Лигу чемпионов и впервые с 2009 года финишировал ниже второго места.

Брайан Бробби.
Фото Global Look Press

Кто такой Бробби, за которого заступился Бергейс?

Бробби — одна из главных молодых звезд в Нидерландах. 21-летний футболист уже вызывался в сборную на квалификационные матчи чемпионата Европы. Летом он вернулся в «Аякс» из «Лейпцига» — отступные составили 16,35 миллиона евро, хотя ранее он уходил из амстердамского клуба бесплатно.

Бробби признавался, что год назад его звал и «Манчестер Юнайтед»: Эрик тен Хаг лично уговаривал футболиста перебраться в Англию, но тот выбрал «Аякс».

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«Тен Хаг хотел снова поработать со мной и написал мне в WhatsApp. Спросил, готов ли я присоединиться к «МЮ». Но я вежливо ему отказал, потому что хотел вернуться в Амстердам. Я должен преуспеть в «Аяксе», — объяснил свой выбор нападающий.

После возвращения Бробби провел неплохой сезон: в 32 матчах чемпионата у него 13 голов и 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Аякс
ФК Твенте
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