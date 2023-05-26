Тен Хаг за сезон выстроил систему. «МЮ» — в Лиге чемпионов, а с Кейном и Райсом бросит вызов Гвардиоле
Еще недавно казалось, что завершающий тур чемпионата Англии превратится в серию непредсказуемых триллеров, но в последнее время число интриг неуклонно снижалось. «Манчестер Сити» на крейсерской скорости обошел в борьбе за титул «Арсенал», который утешится возвращением в Лигу чемпионов. Там же спустя много лет сыграет «Ньюкасл», а в среду «Брайтон» обеспечил себе Лигу Европы в первом в истории еврокубковом сезоне.
Гарантированно доживет до воскресенья вопрос с Лигой конференций, куда отправятся «Астон Вилла» либо «Тоттенхэм». «Шпорам» это вряд ли интересно, так что лучше поставить на Унаи Эмери, превратившего бирмингемцев в команду, которой они и должны были быть с учетом подбора исполнителей. Однако при Стивене Джеррарде системой и не пахло, а испанец очень быстро все выстроил. Да еще и приняв «Виллу» по ходу сезона.
Так что Эмери отчасти превзошел Эрика тен Хага, только итоги подводят за полноценный сезон. А его голландец может смело записать себе в актив. Да, начиналось все со скрипом. После стартовых 1:2 от «Брайтона» и 0:4 в гостях у «Брентфорда» на нового тренера «красных дьяволов» было больно смотреть. Потом случился скандал с Криштиану Роналду, но он скорее пошел команде на пользу. А Рэшфорд, отклонив прошлым летом все приглашения и поверив тен Хагу, выдал самый яркий сезон в карьере.
Но главное — с приходом голландца появилась стратегия и выстроилась система. То, о чем тен Хаг рассуждал перед игрой с «Челси», отвечая на вопрос о сложностях синих, несмотря на колоссальные траты нового владельца Тодда Боэли. «Нужно принимать правильные решения. Когда нет верной стратегии, деньги не работают», — говорил тренер «МЮ», при котором у манкунианцев появился запас прочности, позволивший пережить даже 0:7 на «Энфилде».
«Дьяволы» на длительный срок лишались Эриксена, которого удалось очень гармонично совместить с Бруну Фернандешем. Одновременно теряли лучшую пару центральных защитников Варан — Лисандро Мартинес, вынужденно вытащив из глухого запаса Магуайра (в которого в Англии, кажется, верит только главный тренер сборной Гарет Саутгейт). Выбывали из строя Рэшфорд и раскрывшийся в центре обороны Шоу.
И не случилось ничего страшного, кроме унизительного вылета из Лиги Европы от «Севильи», когда все кадровые проблемы сошлись в один момент. Но система — пусть порой и со скрипом — продолжала давать результаты, которых с точки зрения статистики не было со времен Алекса Фергюсона.
Точно так же в «Арсенале» при каждом удобном случае вспоминали лучшие годы Арсена Венгера. Но, как сейчас модно говорить, есть нюанс. Микель Артета принял «канониров» в декабре 2019-го, тогда как тен Хаг еще не отработал на «Олд Траффорд» и года. И все это — после кризисного для «МЮ» прошлого сезона с тупиком Уле Гуннара Сульшера и безвременьем Ральфа Рангника.
Нынешние «дьяволы» еще не стали машиной. Они могут давать слабину даже против самого молодого в истории стартового состава «Челси» в матче АПЛ (23 года и 238 дней), и с облегчением выдыхать, когда из убойной позиции промахивается Мудрик. А Де Хеа в воротах способен параллельно бить рекорды по результативным ошибкам и, выдав несколько матчей-шедевров, за несколько туров до финиша обеспечить себе «Золотую перчатку» чемпионата за 17 игр на ноль.
Однако у этого «МЮ» есть инстинкт убийцы, а также киллеры уровня Каземиро, который на клубном уровне выиграл все, и знает — как и когда доставать из себя скрытые резервы. Забивая в минувшие выходные ударом через себя, а спустя четыре дня замыкая подачу Эриксена со штрафной в ситуации, когда ВАР приходится высчитывать сантиметры, и линии вычерчиваются в пользу «Юнайтед».
Открывшая дорогу в Лигу чемпионов игра с «Челси» — почти сезон тен Хага в миниатюре. Где его команда шла к своему результаты через терпение, потребовавшееся обороне под напором синих. Через слезы покинувшего поле на носилках Антони. Через красоту, с которой расчертили комбинацию Каземиро и начавший оправдывать вложенные в него 85 миллионов евро Санчо, после чего реанимированному Марсьялю оставалось закатить мяч в пустые ворота.
Система работает, и деньги в «МЮ» готовы тратить с умом. И с размахом, если правдивы слухи о желании подписать летом Кейна, Райса и Маунта. Это элитный материал, а фундамент под строительство по-настоящему мощной команды с чемпионскими амбициями тен Хагом уже заложен.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|МЮ
|37
|22
|6
|9
|56-42
|72
|
4
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|27
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6