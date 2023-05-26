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Тен Хаг за сезон выстроил систему. «МЮ» — в Лиге чемпионов, а с Кейном и Райсом бросит вызов Гвардиоле

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
Антони Марсьяль.
Фото Reuters
Антони и Каземиро.
Фото Reuters
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Разгром «Челси» обеспечил «красным дьяволам» участие в главном еврокубке.
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
25 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:1
Челси

Еще недавно казалось, что завершающий тур чемпионата Англии превратится в серию непредсказуемых триллеров, но в последнее время число интриг неуклонно снижалось. «Манчестер Сити» на крейсерской скорости обошел в борьбе за титул «Арсенал», который утешится возвращением в Лигу чемпионов. Там же спустя много лет сыграет «Ньюкасл», а в среду «Брайтон» обеспечил себе Лигу Европы в первом в истории еврокубковом сезоне.

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Гарантированно доживет до воскресенья вопрос с Лигой конференций, куда отправятся «Астон Вилла» либо «Тоттенхэм». «Шпорам» это вряд ли интересно, так что лучше поставить на Унаи Эмери, превратившего бирмингемцев в команду, которой они и должны были быть с учетом подбора исполнителей. Однако при Стивене Джеррарде системой и не пахло, а испанец очень быстро все выстроил. Да еще и приняв «Виллу» по ходу сезона.

Так что Эмери отчасти превзошел Эрика тен Хага, только итоги подводят за полноценный сезон. А его голландец может смело записать себе в актив. Да, начиналось все со скрипом. После стартовых 1:2 от «Брайтона» и 0:4 в гостях у «Брентфорда» на нового тренера «красных дьяволов» было больно смотреть. Потом случился скандал с Криштиану Роналду, но он скорее пошел команде на пользу. А Рэшфорд, отклонив прошлым летом все приглашения и поверив тен Хагу, выдал самый яркий сезон в карьере.

Антони и Каземиро.
Фото Reuters

Но главное — с приходом голландца появилась стратегия и выстроилась система. То, о чем тен Хаг рассуждал перед игрой с «Челси», отвечая на вопрос о сложностях синих, несмотря на колоссальные траты нового владельца Тодда Боэли. «Нужно принимать правильные решения. Когда нет верной стратегии, деньги не работают», — говорил тренер «МЮ», при котором у манкунианцев появился запас прочности, позволивший пережить даже 0:7 на «Энфилде».

«Дьяволы» на длительный срок лишались Эриксена, которого удалось очень гармонично совместить с Бруну Фернандешем. Одновременно теряли лучшую пару центральных защитников Варан — Лисандро Мартинес, вынужденно вытащив из глухого запаса Магуайра (в которого в Англии, кажется, верит только главный тренер сборной Гарет Саутгейт). Выбывали из строя Рэшфорд и раскрывшийся в центре обороны Шоу.

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И не случилось ничего страшного, кроме унизительного вылета из Лиги Европы от «Севильи», когда все кадровые проблемы сошлись в один момент. Но система — пусть порой и со скрипом — продолжала давать результаты, которых с точки зрения статистики не было со времен Алекса Фергюсона.

Точно так же в «Арсенале» при каждом удобном случае вспоминали лучшие годы Арсена Венгера. Но, как сейчас модно говорить, есть нюанс. Микель Артета принял «канониров» в декабре 2019-го, тогда как тен Хаг еще не отработал на «Олд Траффорд» и года. И все это — после кризисного для «МЮ» прошлого сезона с тупиком Уле Гуннара Сульшера и безвременьем Ральфа Рангника.

Нынешние «дьяволы» еще не стали машиной. Они могут давать слабину даже против самого молодого в истории стартового состава «Челси» в матче АПЛ (23 года и 238 дней), и с облегчением выдыхать, когда из убойной позиции промахивается Мудрик. А Де Хеа в воротах способен параллельно бить рекорды по результативным ошибкам и, выдав несколько матчей-шедевров, за несколько туров до финиша обеспечить себе «Золотую перчатку» чемпионата за 17 игр на ноль.

Однако у этого «МЮ» есть инстинкт убийцы, а также киллеры уровня Каземиро, который на клубном уровне выиграл все, и знает — как и когда доставать из себя скрытые резервы. Забивая в минувшие выходные ударом через себя, а спустя четыре дня замыкая подачу Эриксена со штрафной в ситуации, когда ВАР приходится высчитывать сантиметры, и линии вычерчиваются в пользу «Юнайтед».

Открывшая дорогу в Лигу чемпионов игра с «Челси» — почти сезон тен Хага в миниатюре. Где его команда шла к своему результаты через терпение, потребовавшееся обороне под напором синих. Через слезы покинувшего поле на носилках Антони. Через красоту, с которой расчертили комбинацию Каземиро и начавший оправдывать вложенные в него 85 миллионов евро Санчо, после чего реанимированному Марсьялю оставалось закатить мяч в пустые ворота.

Антони Марсьяль.
Фото Reuters

Система работает, и деньги в «МЮ» готовы тратить с умом. И с размахом, если правдивы слухи о желании подписать летом Кейна, Райса и Маунта. Это элитный материал, а фундамент под строительство по-настоящему мощной команды с чемпионскими амбициями тен Хагом уже заложен.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Эрик тен Хаг
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 МЮ 37 22 6 9 56-42 72
4
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 - : -
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 - : -
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 - : -
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 - : -
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 27 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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