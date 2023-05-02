«Назначению Тедеско в сборную Бельгии поспособствовали болельщики «Спартака». Интервью экс-тренера «Крыльев»

Первое интервью Франка Веркаутерена в роли спортивного директора Королевского бельгийского футбольного союза.

С 2014 по 2016 год Франк Веркаутерен возглавлял «Крылья Советов», после работал в бельгийских клубах («Серкль Брюгге», «Антверпен» и «Андерлехт») и Саудовской Аравии, а несколько месяцев назад стал спортивным директором Королевского бельгийского футбольного союза .

В интервью «СЭ» менеджер раскрыл детали назначения Доменико Тедеско, своей роли в сборной и жизни в России.

«Опыта Тедеско более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии»

— Франк, как вы? Чем занимались в последнее время?

— Недавно посетил матч Лиги Европы «Юнион» — «Байер». Игра проходила на домашнем стадионе «Андерлехта» — особенного клуба для меня, где я был и футболистом, и тренером. Впечатления только положительные: отличная атмосфера, много приятных людей вокруг, конструктивная игра.

— В чем заключается ваша работа в сборной?

— Как вы знаете, у сборной Бельгии новый тренерский штаб, а также видение того, как должна развиваться команда. Некоторые звездные футболисты завершили карьеру в сборной, и сейчас все наши силы направлены на перестройку.

Что касается моих обязанностей, то я посещаю много матчей, просматриваю игроков, общаюсь с лидерами. Например, недавно мы летали в Стамбул, чтобы побеседовать с Дрисом Мертенсом. В Манчестере разговаривали с Кевином Де Брейне, а в Милане — с Ромелу Лукаку.

Коммуникация с футболистами — важная вещь. Плюс мы поддерживаем контакты с физиотерапевтами, медработниками и так далее. Кстати, футзал и женский футбол также входят в нашу зону ответственности.

Франк Веркаутерен и Доменико Тедеско. Фото Global Look Press

— Зимой сборную Бельгии возглавил Доменико Тедеско. Главное, что он привнес в команду?

— В первую очередь перед Доменико стояла задача обновить состав. Как я уже сказал, многие футболисты завершили выступление за национальную команду — Тедеско провел большую селекционную работу, нашел много новых молодых игроков.

Могу охарактеризовать его как человека, который старается не упустить ни малейшей детали, погружен в тренировочный процесс, постоянно разговаривает с игроками. У Доменико менталитет победителя.

— Многие считают, что Тедеско еще не готов работать с командой такого уровня. Вас это не смущало?

— Уверен, он готов к любым вызовам. Да, Доменико довольно молодой тренер. А в нашем шорт-листе были и более взрослые, а также опытные специалисты. Мы долго разговаривали с каждым кандидатом — Тедеско подошел по всем критериям. Возраст нас особо не интересовал — Доменико набрался достаточного опыта. Его более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии.

— Вы входили в число тех, кто принимал финальное решение о назначении Тедеско?

— Да.

— Учитывался ли опыт работы Доменико в «Спартаке»?

— Конечно. Мои контакты помогли собрать информацию — я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов.

— Инсайды дали люди из «Спартака»?

— Скажем так, болельщики «Спартака», которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом.

— В сентябре Тедеско говорил, что скучает по «Спартаку».

— Мы с Доменико тоже часто говорим о вашей стране: обмениваемся опытом работы в России. Он — как представитель «Спартака», я — «Крыльев Советов».

— Александр Дюков рассказывал, что Тедеско предлагали включить в список кандидатов на должность тренера сборной России...

— Честно, не знал об этом. Но в любом случае такая возможность уже в прошлом. Доменико с нами, поэтому обсуждать нечего.

Франк Веркаутерен. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

«Жизнь в Химках позволяет насладиться высококлассным футболом. Особенно если приезжают топ-клубы РПЛ»

— Зимой вы рассказывали, что жили в Химках. Ходили на стадион?

— Редко. К сожалению, не всегда удавалось из-за поездок за границу. Сейчас я провожу больше времени в Бельгии. Но и жизнь в Химках позволяла насладиться высококлассным футболом, особенно если приезжали топ-клубы РПЛ.

Кстати, когда «Торпедо» играло в ФНЛ, я ходил и на их матчи. Плюс всегда смотрел российский футбол по ТВ. Но сейчас — в основном обзоры.

«Мы не отцепим Кофрие от сборной, если он будет играть в России»

— Следят ли в сборной Бельгии за Максимилиано Кофрие, который сейчас играет в «Клермоне», но принадлежит «Спартаку»?

— Конечно, федерация и тренерский штаб пристально следят в том числе и за ним. На некоторых позициях у нас огромная конкуренция. Мы ищем пути решения проблем, которые иногда возникают с составом. Например, если кто-то из центральных защитников хорош, но не проходит в основу, то его могут использовать на фланге.

— Многие европейские сборные не вызывают футболистов, которые играют в России. Допустим, тот же Кофрие вернется в «Спартак» и будет достоин вызова в сборную — помешает ли его карьере в национальной команде политический подтекст?

— Мы не отцепим Кофрие от сборной, если он будет играть в России. На те вещи, о которых вы говорите, мы не обращаем внимания.

— Скоро Евро-2024 — какие задачи стоят перед Тедеско?

— Первая задача — квалифицироваться, потому что мы еще не прошли отборочный турнир. Конечно, мы начали хорошо, но впереди еще много матчей. Что касается основной части турнира, то, понятное дело, ты всегда настраиваешься только на победу. Посмотрим, как далеко мы пройдем. Будет невероятно сложно. Но мы попытаемся навязать игрокам менталитет победителей и завоевать трофей.

Франк Веркаутерен и Доменико Тедеско. Фото Global Look Press

«Не так много стран согласны играть против России — РФС делает максимум»

— Сборная России постепенно возвращается на международную арену: недавно сыграла с Ираном и Ираком, ведет переговоры с потенциальными соперниками. Как думаете, возможно ли организовать встречу России с Бельгией в ближайшем будущем?

— Даже не знаю, возможно ли это в течение года или, скажем, двух лет... Ближайший график сборной заполнен. Но посмотрим, что произойдет в будущем. Пока таких разговоров не было.

Что касается положения сборной России, то сыграть с такими сборными, как Иран или Ирак, — уже хороший выход из ситуации. Это позитивный момент, потому что не так много стран готовы провести матч с Россией. Думаю, РФС делает максимум возможного.

— Вы сказали о статусе сборной России — а как оцените российских футболистов, которые играют в Европе: Головина, Миранчука, Черышева, Кокорина? Вы хорошо их знаете?

— Конечно. Кто может их не знать? Это громкие имена в футболе. Но чтобы их оценивать, необходимо находиться в команде и видеть, как они развиваются и так далее. Давать оценки со стороны не совсем корректно.

— Поддерживаете связь с кем-то из «Крыльев Советов»?

— Я давно не был в Самаре. А в Москве, когда «Крылья» приезжали к «Химкам», поговорить ни с кем не получилось. Но связь со старыми друзьями поддерживаю — общаемся, хоть и нечасто.

— Вы долгое время были тренером, сейчас занимаете должность спортивного директора. Допускаете ли, что вернетесь к тренерской работе?

— Никогда не говори «никогда». Сейчас меня все устраивает, хотя и немного скучаю по работе главным тренером. При этом я и сейчас наблюдаю за тренировочным процессом, даю советы. Но, конечно, вовлечен не так, как раньше.

— Контракт Тедеско действует до конца Евро-2024. Как лично вы оцениваете шансы на пролонгацию соглашения?