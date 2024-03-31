Безумная концовка в матче «МЮ», «Милану» помог гениальный пас Рафаэла Леау, «Боруссия» выиграла немецкое класико

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: качели «Тоттенхэма»

В гонке за четвертым местом «Тоттенхэм» в случае собственной победы как минимум временно догонял «Астон Виллу», имея в запасе отложенную игру. И надо же было при таком раскладе пропустить на первых минутах! Причем после этого «шпоры» запустили аттракцион неслыханной щедрости. Но если промахи Вернера — дело привычное, то попадающий в штангу после обыгрыша вратаря Сон Хын Мин — уже нонсенс.

На счастье Ангелоса Постекоглу его команде в итоге помог соперник. А именно — пытавшийся опередить Вернера, но поразивший собственные ворота Каборе. Только этого было мало. Мяч же словно не хотел еще раз влетать в ворота «Лутона», один раз прокатившись по их линии. И все же постоянное давление принесло результат. Сон сам разогнал атаку в центре и сам же ее завершил после прострела Вернера и аккуратной скидки Джонсона.

Впрочем, на четвертом месте «Тоттенхэм» провел всего два с небольшим часа, так как «Астон Вилла» уверенно справилась с колючим «Вулверхэмптоном». Бирмингемцы забили по голу в каждом тайме, и к обоим оказался причастен Диаби. Сначала успех французу принес хлесткий удар, а потом он стал соавтором гола Консы. Мяч буквально свалился в ноги защитнику, не забивавшему в АПЛ с декабря 2021 года.

«Брентфорд» прилично потрепал нервы «МЮ». Хозяева были активнее и уже к перерыву наиграли на гол. Однако логика имеет мало общего с «красными дьяволами» в версии Эрика тен Хага, и Хейлунн едва не открыл счет вскоре после начала второго тайма. Правда, уже в следующей атаке чудеса пришлось творить снова отстоявшему свои ворота Онана.

Все шло к выводу о том, что гости героически отстояли нулевую ничью. А как иначе, если вратарь был великолепен, гол Тоуни отменили из-за микроскопического офсайда, а выстрел Мбемо остановила перекладина?! Но этот «МЮ» может ужалить, когда этого не ждет никто. Так и получилось, когда Каземиро выдал пас Маунту, о существовании которого многие уже стали забывать. Игрок, с которым летом связывали огромные надежды, не забивал в АПЛ с декабря 2022-го!

Только такая развязка была слишком жестока по отношению к «Брентфорду», который переплюнул сам «Ман Сити» и первым в сезоне сделал более 80 контактов с мячом в чужой штрафной. Они-то в итоге и принесли «шершням» заслуженный успех, а Тоуни выдержал гениальную паузу, прежде чем отдать пас под спасительный удар Айера. Торжество справедливости как оно есть, хотя хозяева заслуживали большего.

Испания: Феликс решает, но не забивает

В первом круге «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» благодаря пенальти на последних минутах (2:1). В этот раз сине-гранатовым тоже пришлось непросто, а гол хозяев в середине первого тайма не засчитали. Наверное, Хави на этот счет высказался бы жестко, однако тренер был не на скамейке, а в закрытой ложе, так как отбывал очередную дисквалификацию. Зато следующее решение судей оказалось в пользу хозяев, и голкипер, срубив за пределами штрафной Рафинью, досрочно отправился в раздевалку.

Пробить же его сменщика никак не удавалось. Подводила точность завершающих ударов, хотя Жоау Канселу сделал все для того же Рафиньи. Ну а на пути мяча в момент атаки Левандовски оказалась перекладина. И ведь «Барса» и пропустить могла! Но все же каталонская вода подточила оборонительный камень соперника, Жоау Феликс вышел на замену и почти сразу выдал роскошный заброс на наконец-то забившего Рафинью.

Нужно же было оправдывать статистику, согласно которой команда с Канарских островов на данный момент является самым удобным соперником «Барсы». После субботней игры она не уступает «Лас-Пальмасу» на протяжении 16 матчей (+11=5). Стоит напомнить, что у закрепившейся на втором месте команды нет поражений с того момента, как Хави заявил о предстоящей летом отставке. Тренер, как и предполагал, снял напряжение с футболистов? Но тогда они должны выигрывать увереннее и не бить в перекладину с трех метров, как Феликс.

Италия: репетиция полуфинала

От игры в Риме больших ожиданий не было. Причина в том, что уже в среду «Ювентус» и «Лацио» ждет даже более важный матч — первый полуфинал Кубка Италии. Вдобавок ко всему атака «Старой синьоры» была ослаблена дисквалификацией Влаховича и травмой Милика. Подменял же их Мойзе Кин, который в этом сезоне не забил ни одного мяча. Так что форвард ожидаемо не поправил свою статистику. Ну а римляне, владея игровым и территориальным преимуществом, никак не могли материализовать его в забитые мячи.

Недавно возглавивший «орлов» Игор Тудор тоже держал в уме следующую встречу, выпустив Иммобиле, Исаксена и Луиса Альберто лишь по ходу второго тайма. А может, в этом был замысел? Как бы там ни было, план тренера принес ему победу в день дебюта в новой роли. На исходе компенсированного времени Гендузи выдал классный навес, и Марушич перепрыгнул дебютанта серии А Секулова из второй команды «Ювентуса».

Во Флоренции, где трогательно прощались со скончавшимся в 57 лет генеральным директором «Фиорентины» Джузеппе Бароне, «Милан» имел все основания обеспечить результат на первых минутах. Однако мяч не шел в ворота даже в моментах, когда ему вроде бы некуда было деваться. Как оказалось, голов пришлось ждать до второго тайма. После перерыва команды буквально прорвало, а Рафаэла Леау посетило вдохновение. Даже не знаешь, чем восхищаться больше. То ли его ускорением с обыгрышем вратаря, после которого россонери вернули себе преимущество, то ли пасом пяткой на открывшего счет Лофтуса-Чика. Португалец точно заслужил овацию и обеспечил победу, которая позволила оторваться от «Ювентуса».

Германия: чемпионский характер «Байера»

После объявления Хаби Алонсо о том, что он не покинет Леверкузен в следующем сезоне, «Байер» оказался в положении отыгрывающейся стороны. По иронии судьбы ворота лидера поразил... Байер, которого «аспириновые» хотят подписать летом перед Лигой чемпионов. Цифры 0:1 светились на табло до 88-й минуты, но разве это что-то гарантирует соперникам лучшей команды Германии?! Во второй части сезона она спасалась в подобных ситуациях уже несколько раз.

Самый памятный пример — два безумных камбэка в играх с «Карабахом» в Лиге Европы. Так что считайте это уже привычным сценарием, поэтому никто не удивился новой инфарктной развязке. Или — если быть более точным — демонстрации чемпионского характера. Переломным стало попадание Андриха под перекладину. А добавленные минуты — время Шика, который замкнул кросс только появившегося на поле Теллы. У кого-то еще остались сомнения в чемпионстве «Байера», который к 27-му туру побил клубный рекорд и набрал 73 очка?

На фоне тотального доминирования «Байера» самая яркая афиша немецкого чемпионата немного потускнела, и впервые за 14 лет «Бавария» с «Боруссией» встречались во втором круге в ситуации, когда лидером был не кто-то из них. Все это, впрочем, не отменяло принципиальности противостояния, у которого появился новый рекордсмен — принявший участие в 29-м немецком класико Хуммельс. Защитник превзошел достижение Михаэля Цорка.

С турнирной же точки зрения игра была важнее для «Боруссии». Ее турнирное положение довольно зыбкое, и «Лейпциг», который споткнулся дома на «Майнце» (0:0), к стартовому свистку поднялся на четвертое место за счет лучших дополнительных показателей. Так что команде Эдина Терзича желательно было побеждать в Мюнхене впервые с апреля 2017 года, когда желто-черные выиграли на «Альянц Арене» кубковую схватку (3:2). Если же брать чемпионат, то там побед не было с 2014-го — времен противостояния Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

Шаг к долгожданному успеху был сделан в дебюте, когда Брандт выдал пас на ход Адейеми и тот с острого угла пробил Ульрайха, который сменил в воротах травмированного Нойера. Кто-то, конечно, скажет, что первый номер «Баварии» такой гол не пропустил бы. Однако в начале второго тайма Ульрайх выдал топ-сейв, не позволив забить Нмече. А гостей позже спас Хуммельс, в подкате прервавший пас Комана на открывшегося перед пустым углом Кейна. Это было не так круто, как перед перерывом, когда Матс в прыжке выбил мяч чуть ли не из верхнего угла, но как вовремя! Давление хозяев усилилось, только результата это не принесло.

Зато классная атака «Боруссии» завершилась выводом на удар защитника Рюерсона. После этого некоторые болельщики «Баварии» начали покидать трибуны. Так что они не видели, как ВАР отменил гол Кейна. А те, кто смотрел трансляцию, посмеялись, когда режиссеры после данного решения на мини-табло убрали мяч не только «Баварии», но и «Боруссии». Дортмунд ликует и прощается с мюнхенским комплексом, а отрыв «Байера» вырос до 13 очков.

Статистика дня

2,21 очка в среднем набирает «Байер» под началом Хаби Алонсо. За всю историю бундеслиги более высокие показатели после 50 матчей были у тренеров «Баварии» Хосепа Гвардиолы (2,52) и Ханси Флика (2,45).

5 мячей забил головой нападающий «Бернли» Вуд, лидирующий по данному показателю в текущем сезоне АПЛ.

5-м — после Хасселбайнка, Азара, Диегу Косты и Фабрегаса — футболистом, набравшим 20 результативных сезонов в дебютном сезоне за «Челси», стал полузащитник Палмер.

11 мячей забил полузащитник «Аталанты» Копмайнерс, который среди игроков своего амплуа в лигах топ-5 уступает только хавбеку «Реала» Беллингему (16).

37 лет и 308 дней — возраст хавбека НЕК Шене, который в голландском чемпионате забил самый «пожилой» с 1966 года гол в ворота ПСВ.