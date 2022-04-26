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Журова о словах Жигулева о дискриминации русских в Польше: «У других тоже будут расторжения контрактов»

Журова отреагировала на слова футболиста Жигулева о дискриминации русских в Польше
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова российского футболиста Ильи Жигулева о дискриминации русских в Польше.

«Сейчас ко многим такое отношение. Такие русофобские настроения уже были, просто сейчас они обнажились. Они были скрыты, когда люди хотели что-то сказать, просто не говорили. А теперь они решили все высказаться. Понятно, что у других тоже будут расторжения контрактов, будет дальше все это продолжаться. У спортсменов долгая карьера, поэтому им нужно будет тоже сейчас определяться. Если он очень хороший игрок, то его какой-нибудь клуб несомненно пригласит. Сейчас рано об этом говорить, посмотрим, как события будут развиваться», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В клуб из Люблина Жигулев перешел в августе 2021 года из «Краснодара» и провел за команду 15 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Илья Жигулев
Футбол
Светлана Журова
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