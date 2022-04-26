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Жигулев: «Лично я не сталкивался с дискриминацией россиян в Польше»

Жигулев заявил, что не сталкивался в Польше с дискриминацией в отношении россиян
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский футболист Илья Жигулев, несколькими днями ранее разорвавший контракт с польским клубом «Заглембе», заявил, что не сталкивался в Польше с дискриминацией в отношении россиян.

Контракт с «Заглембе» 26-летний полузащитник расторг 20 апреля по обоюдному согласию сторон.

«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских, — цитирует РИА «Новости» Жигулева. — В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещен, либо россияне должны публично сказать, что президент России плохой человек, мягко говоря. Но Любин — маленький город, там все спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался».

В клуб из Люблина Жигулев перешел в августе 2021 года из «Краснодара» и провел за команду 15 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/polsha-1785432523.html
Илья Жигулев
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