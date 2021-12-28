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Жезуш не явился на тренировку «Бенфики». Клуб расторгнет контракт с главным тренером

17:14
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Главный тренер Жорже Жезуш пропустил тренировку «Бенфики», запланированную на утро вторника, сообщает A Bola.

Игрокам, собравшимся в тренировочном центре клуба, сообщили, что занятие пройдет на несколько часов позже. Но потом тренировка была вовсемотменена.

По данным издания, в это время Жезуш встречался с Руем Коштой и другими руководителями «Бенфики» по поводу расторжения своего контракта с клубом.

Ранее появлялась информация, что он возглавит бразильский «Фламенго».

67-летний португалец уже тренировал «Фламенго» в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА), а также Суперкубок страны.

После поражения в финале Кубка Либертадорес от «Палмейраса» (1:2 ОТ) пост главного тренера «Фла» покинул Ренату Гаушу.

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Иван Шитик все материалы автора

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