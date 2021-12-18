Стало известно, когда Риера возглавит казахстанский «Аксу»

По информации Meta-ratings.kz, бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера станет главным тренером казахстанского клуба «Аксу».

Источник указывает, что Риера приедет в Казахстан под конец тренировочного сбора «Аксу». Он продлится до 24 декабря. Тренировки проходят под руководством Сергея Якушина, экс-тренера «Экибастуза».

В настоящее время 39-летний Риера заканчивает стажировку в Европе, после чего отправится в Казахстан. Он уведомит клуб об окончании стажировки, после чего испанцу будет куплен авиабилет.

Риера ранее выступал за «Мальорку», «Бордо», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Галатасарай», «Эспаньол», «Олимпиакос», «Уотфорд», «Удинезе» и другие клубы.