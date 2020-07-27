Ярошик возглавил клуб чешской ФНЛ

Экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик стал главным тренером чешского «Усти-над-Лабем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на один год.

Ярошик является воспитанником «Усти-над-Лабем», который выступает в ФНЛ — втором по значимости дивизионе Чехии.

По итогам сезона-2019/20 «Усти-над-Лабем» занял седьмое место в ФНЛ. Первый матч нового сезона команда проведет 16 августа.