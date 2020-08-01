«Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии, победив бывшую команду Митрюшкина

«Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии в сезоне-2019/20. Команда обеспечила себе титул за тур до конца чемпионата, сохранив четырехочковый отрыв от «Санкт-Галлена». «Золотым» для «Янг Бойз» стал победный матч со «Сьоном» (1:0), цвета которого до этого лета защищал российский вратарь Антон Митрюшкин.

«Сьон» в таблице чемпионата занимает предпоследнее место, выводящее в стыковые матчи за право участия в суперлиге следующего сезона. Последним стал «Ксамакс», вылетевший напрямую. От спасительной восьмой строчки «Сьон» отделяет одно очко.

Для «Янг Бойз» этот титул стал третьим подряд и 14-м в истории. Чаще него турнир выигрывали «Грассхоппер» (27), «Базель» (20) и «Серветт» (17).