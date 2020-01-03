Вратарь «Ливерпуля» стал лучшим бразильским игроком в Европе. Неймар только пятый

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон был признан лучшим бразильским футболистом, который играет в Европе, по итогам минувшего года. Отметим, что вратарь впервые выиграл награду Samba Gold.

Алиссон набрал 35,54% голосов, второе место занял его одноклубник Роберту Фирмину (23,48%), а на третьей строчке защитник «ПСЖ» Тиагу Силва (10,46%).

Отметим, что один из самых дорогих бразильских футболистов Неймар, который также выступает за «ПСЖ», занял в голосовании лишь пятое место, набрав 7,57 процентов голосов. Он выигрывал эту награду три раза — в 2014,2015 и 2017 годах.