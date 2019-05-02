Врач "Порту" Нелсон Пуга рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Икера Касильяса. Ранее он перенес сердечный приступ.

До этого СМИ сообщали, что испанец, скорее всего, завершит карьеру. Пуга утверждает, что об этом говорить еще рано.

- Это будет зависеть от лечения, которое ему предстоит пройти, от требований по физической готовности, необходимых для его работы, а также от его собственного желания продолжать карьеру, - цитирует доктора АР со ссылкой на эфир клубного ТВ. - Только после тщательного рассмотрения всех этих факторов можно будет решить, может ли он продолжать карьеру и хочет ли он это делать. К счастью, с Касильясом после случившегося работал мастер, такой же, как сам Икер в воротах. Для него это самая большая победа в жизни, важнее, чем победа в чемпионате мира.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. 37-летний испанец выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время выступал за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" испанец выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).