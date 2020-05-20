Вице-президент ФИФА: «Когда вернется МЛС? В каком-то виде уже летом»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex ответил на вопрос, когда начнутся матчи МЛС.

— В каком-то виде это произойдет уже летом. Власти крупных штатов Флориды и Калифорнии уже заявили, что профессиональный спорт может вернуться. Конечно, при условии соблюдения установленных протоколов и без зрителей. Понятно, что в Европе футбол занимает иное место и имеет иное значение.

Здесь, в Северной Америке, собраны фактически все ведущие лиги мира по другим видам спорта — баскетбол, хоккей, бейсбол... Даже настольный теннис... Потому, конкуренция у футбола тут значительное серьезнее, — отметил Монтальяни. (Александр Бобров)