Экс-игрок сборной России Могилевец ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец оценил возможность завершения профессиональной карьеры в ближайшее время.

В ноябре 2023 года 31-летний хавбек расторг контракт с «Урарту». В данный момент игрок, пребывающий в статусе свободного агента, живет в Ереване.

«Семье здесь комфортно, мне тоже. Хочу, чтобы дочка спокойно год отходила в садик, чтобы у нее появились друзья. Не хочу их перевозить туда-сюда, да и куда? Рассчитываю ли я еще поиграть? Не то чтобы. Серега Тумасян помогает с поисками, но я надежд не питаю. Летом будет последняя попытка. Никуда не устроюсь — закончу, думаю», — цитирует Могилевца Sport24.

В 2015 году Могилевец стал чемпионом России в составе «Зенита». Всего за сине-бело-голубых он провел 20 матчей, отличившись 1 результативной передачей.

Помимо петербургского клуба полузащитник выступал в РПЛ за «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Пари НН».

За сборную России Могилевец отыграл 4 встречи.