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Сегодня, 18:23

Венгерский журналист рассказал, какие слова у Черчесова под запретом

Алина Савинова
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Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«В России Станислав Черчесов говорит, что является полевым командиром, но в «Ференцвароше» такого не слышали. Он тот специалист, который максимально любит прямоту. Вот как сказал, так всем и надо сделать. Именно за это Черчесова уважают игроки и персонал.

Есть слова, которые ему не нравятся. Под запретом у него «проблема» и «товарищеский матч». Но еще больше Черчесов ненавидит длинные вопросы журналистов", — приводит Sport24 слова Борболы.

Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в конце 2021 года. До этого его местом работы была сборная России, которую он возглавлял с 2016 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-vengerskiy-zhurnalist-cherchesov-nenavidit-dlinnyye-voprosy-pod-zapretom-slova-problema-i-tovarishcheskiy-match
Станислав Черчесов
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