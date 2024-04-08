Василенко рассказал о провокациях, с которыми столкнулся после назначения в «Телави»

Главный тренер «Телави» рассказал о провокациях, с которыми столкнулся после назначения в грузинский клуб.

«Это была попытка провокации. Небольшая группка хотела поднять шумиху, обратить на себя внимание. Надо отдать должное руководству клуба, болельщикам и общественности — они сразу заступились и все быстро заглохло, в течение суток», — приводит слова Василенко Legalbet.

50-летний Василенко был назначен на пост главного тренера «Телави» в январе 2024 года. Под руководством российского специалиста команда провела 6 матчей, в которых одержала 2 победы и потерпела 4 поражения.