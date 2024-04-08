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Сегодня, 00:41

«Порту» уступил «Витории Гимарайнш» и потерпел второе поражение подряд

Сергей Разин
корреспондент
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«Порту» в матче 28-го тура чемпионата Португалии дома уступил «Витории Гимарайнш» со счетом 1:2.

Полузащитник хозяев Галено забил в свои и в чужие, еще один мяч на счету Жоты Силвы. На 69-й минуте красную карточку получил защитник Пепе.

«Порту» потерпел второе поражение подряд и с 58 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от идущей второй «Бенфики» на 9 очков. «Витория» с 56 очками — на пятой строчке.

ФК Витория Гимарайнш
ФК Порту
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