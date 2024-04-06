«Спортинг» и «Бенфика» сыграют в матче 6 апреля

«Спортинг» дома в Лиссабоне примет «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии по футболу 6 апреля. Игра на стадионе «Жозе Алваладе» начнется в 22.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Спортинг» — «Бенфика» в прямом эфире можно будет на канале «Старт ТВ». Начало — в 22.00 мск. Следите за ключевыми моментами встречи 28-го тура примейры-лиги с помощью матч-центра «СЭ».

После 26 матчей «Спортинг» тренера Рубена Аморима возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии с 68 набранными очками. «Бенфика» Роджера Шмидта находится на второй строчке с 67 баллами после 27 туров.

«Спортинг» является 19-кратным чемпионом Португалии. В последний раз клуб брал золото примейры-лиги в сезоне-2020/2021.