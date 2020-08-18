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Вагнер Лав отдал голевую передачу в дебютном матче за «Кайрат»

15:52
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав результативно дебютировал за «Кайрат» в матче 4-го тура чемпионата Казахстана против «Каспия» (3:0).

Бразильский форвард вышел на замену по ходу второго тайма и после подачи с левого края сделал скидку головой в центр вратарской, где Артур Шушеначев расстрелял голкипера, сделав счет 3:0.

После четырех сыгранных матчей «Кайрат» находится на первом месте в турнирной таблице с 12 очками.

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