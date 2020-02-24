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В Танзании тренера дисквалифицировали на полгода за празднование победы

13:30

Танзанийский тренер Мани Гамера эмоционально отпраздновал победу своих подопечных над бывшей командой, сняв перед болельщиками штаны и показав им непристойные жесты.

Матч между «Мьембени» и «Янгомбе» завершился со счетом 1:0 в пользу первой команды.

После финального свистка тренер победителей начал бурно праздновать выигрыш. Он подбежал к трибунам и начал показывать болельщикам своей бывшей команды непристойные жесты.

Позже он снял штаны и продолжил провоцировать фанатов. После этого игроки «Мьембени» взяли тренера на руки и пронесли его вдоль трибун.

За такое празднование победы Гамера понес серьезное наказание. На него наложили штраф в размере 200 долларов и дисквалифицировали на 6 месяцев.

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