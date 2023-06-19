В сборной Таджикистана отреагировали на слухи о назначении Черевченко главным тренером
Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о возможном назначении россиянина Игоря Черевченко главным тренером местной национальной команды.
«Новости о том, что Игорь Черевченко может возглавить сборную Таджикистана — очередные слухи. Наша Федерация ни с кем переговоры не ведет. Главным тренером сборной Таджикистана является Петр Сегрт», — приводит слова Sport24.
В январе 2023 года Черевченко возглавил таджикистанский клуб «Истиклол».
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