В Норвегии вратарь забил гол ударом через себя и спас команду от поражения
В матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Норвегии по футболу между командами «Сотра» и «Юллерн» произошел редкий случай.
Голкипер клуба «Сотра» Мортен Грасмо забил гол ударом через себя. Причем он отличился на 5-й добавленной ко второму тайму минуте и спас команду от поражения — 2:2.
26-летний голкипер провел в клубе «Сотра» всю профессиональную карьеру.
«Сотра» идетна 9-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Норвегии. «Юллерн» располагается на 8-м месте.
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