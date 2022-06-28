Президент АИКа оценил шансы сохранить в команде нападающего Джордана Ларссона

Президент АИКа Роберт Фальк выразил сомнения, что клуб имеет шансы сохранить в команде нападающего Джордана Ларссона.

«В данный момент я не знаю, где Джордан продолжит карьеру, — заявил Фальк «РБ Спорт». — Здесь лучше поговорить с ним лично или с его агентом».

Президент отметил, что шведский клуб вряд ли сможет потянуть финансовые запросы футболиста.

«Конечно, мы хотели бы, чтобы Ларссон остался в АИКе, он отличный футболист. Но я не думаю, что у нас есть столько денег», — добавил Фальк.

27 июня Джордан Ларссон расторг контракт с московским «Спартаком». 25-летний швед получил статус свободного агента.

Отметим, что прошлый сезон Ларссон доигрывал именно в АИКе после того, как приостановил действие контракта с красно-белыми. В составе шведского клуба он успел провести 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 3 результативными передачами.