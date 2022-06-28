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Сегодня, 15:35

Президент АИКа оценил шансы сохранить в команде нападающего Джордана Ларссона

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент АИКа Роберт Фальк выразил сомнения, что клуб имеет шансы сохранить в команде нападающего Джордана Ларссона.

«В данный момент я не знаю, где Джордан продолжит карьеру, — заявил Фальк «РБ Спорт». — Здесь лучше поговорить с ним лично или с его агентом».

Президент отметил, что шведский клуб вряд ли сможет потянуть финансовые запросы футболиста.

«Конечно, мы хотели бы, чтобы Ларссон остался в АИКе, он отличный футболист. Но я не думаю, что у нас есть столько денег», — добавил Фальк.

27 июня Джордан Ларссон расторг контракт с московским «Спартаком». 25-летний швед получил статус свободного агента.

Отметим, что прошлый сезон Ларссон доигрывал именно в АИКе после того, как приостановил действие контракта с красно-белыми. В составе шведского клуба он успел провести 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 3 результативными передачами.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-aika-dumayu-larsson-poprosit-mnogo-deneg-u-nas-stol-ko-net/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Джордан Ларссон
ФК АИК
ФК Спартак (Москва)
0
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