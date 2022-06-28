Полузащитник «Лос-Анджелеса» Санчес: «Сделаем все возможное, чтобы Бэйл быстро адаптировался в команде»

Полузащитник «Лос-Анджелеса» Илье Санчес прокомментировал переход в клуб нападающего Гарета Бэйла.

«Я не удивлен его приходом, потому что я уже шесть лет в этой лиге и вижу, что каждый год наш уровень растет. Я полагаю, что у него были другие варианты, но мы все рады, что он выбрал нас. Мы сделаем все возможное, чтобы Бэйл как можно быстрее адаптировался в команде», — приводит слова Санчеса ESPN.

32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом Бэйла был мадридский «Реал», который он покинул по окончании сезона в связи с завершением контракта. В сезоне-2021/22 нападающий забил один гол в семи матчах за мадридцев.