«Порту» сыграл вничью с «Риу Аве». ВАР отменил два гола

«Порту» сыграл вничью с «Риу Аве» в матче 20-го тура чемпионата Португалии — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

В первом тайме хозяева забили два гола. Однако после просмотра повторов мячи Галено и Эванилсона были отменены.

В конце игры гости остались в меньшинстве, так как нападающий Эммануэль Боатенг получил красную карточку.

«Порту» набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спортинга» на 4 очка. «Риу Аве» идет на 16-й строчке — 18 очков.