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4 февраля, 01:39

«Порту» сыграл вничью с «Риу Аве». ВАР отменил два гола

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Порту» сыграл вничью с «Риу Аве» в матче 20-го тура чемпионата Португалии — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

В первом тайме хозяева забили два гола. Однако после просмотра повторов мячи Галено и Эванилсона были отменены.

В конце игры гости остались в меньшинстве, так как нападающий Эммануэль Боатенг получил красную карточку.

«Порту» набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спортинга» на 4 очка. «Риу Аве» идет на 16-й строчке — 18 очков.

Португалия. Премьер-лига. 20-й тур
03 февр, 00:00. do Dragao (Порту)
Порту
0:0
Риу Аве
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/portugal/super/2023-2024/
Футбол
ФК Порту
ФК Риу Ави
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