В «Бенфике» заявили, что хотят сохранить Ди Марию еще на один сезон

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о будущем полузащитника лиссабонцев Анхеля Ди Марии.

«Мы постараемся сохранить Анхеля Ди Марию в клубе еще на один сезон, таков план. Мы наслаждаемся каждой игрой и тренировкой с Ди Марией. Посмотрим, мы попробуем», — приводит слова Шмидта инсайдер Фабрицио Романо.

35-летний аргентинец вернулся в «Бенфику» летом этого года. Ранее он уже выступал за «орлов» с 2007 по 2010 годы. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.

В текущем сезоне Ди Мария провел 16 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.