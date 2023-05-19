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Сегодня, 16:12

В «Арисе» прокомментировали информацию о том, что Шпилевский может стать главным тренером «Динамо»

Алина Савинова
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Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев отреагировал на информацию о том, что главный тренер кипрской команды Алексей Шпилевский может возглавить «Динамо».

«Алексей Шпилевский может возглавить «Динамо»? Нам ничего об этом неизвестно. У тренера действующий контракт с «Арисом». Мы занимаемся тем, что доигрываем чемпионат. Нам нет дела до того, что происходит в «Динамо». Мы не можем это комментировать», — приводит Sport24 слова Дозорцева.

19 мая в СМИ появилась информация о том, что московский клуб заинтересован в услугах главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов. Бело-голубые на данный момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-v-arise-prokommentirovali-informatsiyu-o-vozmozhnom-ukhode-glavnogo-trenera-shpilevskogo-v-dinamo
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Алексей Шпилевский
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