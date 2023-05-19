Камоцци — о Кокорине: «Считаю, что ему не стоит возвращаться в Италию или Россию»

Экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что нападающего «Ариса» Александра Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона.

«Рад, что Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра. Но считаю, что ему не стоит возвращаться в Италию или Россию. Он отлично проявил себя на Кипре и может продолжить там отлично играть в следующем сезоне», — сказал Камоцци «СЭ».

32-летний футболист выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, отметился 13 голами и 6 результативными передачами.