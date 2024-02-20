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Сегодня, 12:09

В АПОЭЛе заявили, что не хотят отпускать полузащитника Далсиу. Игроком интересуется «Ахмат»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент клуба АПОЭЛ Никосия Продромос Петридес в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Далсия в «Ахмат».

Ранее издание Protathlima сообщило, что киприоты уже получили предложение о трансфере 27-летнего африканца из Гвинеи-Бисау.

«Мы не очень хотим отпускать Далсиу этой зимой из клуба, так как «АПОЭЛ» борется за золотые медали чемпионата Кипра. Сделал ли «Ахмат» официальное предложение по игроку? Без комментариев. Лучше этот вопрос задать представителям российской команды», — сказал Продромос Петридес «СЭ».

Далсиу в этом сезоне провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Контракт полузащитника с кипрским клубом истекает летом 2025 года.

«Ахмат» после 18 туров идет на тринадцатом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

ФК АПОЭЛ
ФК Ахмат
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