«Ференцварош» обыграл «Уйпешт» и одержал первую победу под руководством Черчесова

«Ференцварош» на выезде победил «Уйпешт» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Венгрии. Команда одержала первую победу в официальном матче под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

На 78-й минуте отличился Степан Лончар. Он забил дальним ударом с помощью рикошета.

«Ференцварош» набрал 38 очков и вернулся на первое место в таблице. На втором месте «Пушкаш Академия» — 37 очков. «Уйпешт» с 17-ю очками находится на десятой позиции.

В следующем туре «Ференцварош» примет «Пакш». Матч состоится 6 февраля.

Предыдущим местом работы 58-летнего Станислава Черчесова была сборная России. Он покинул команду после завершения Евро-2020.