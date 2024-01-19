«Урарту» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Балтики» Пуцко
Армянский клуб «Урарту» сообщил о подписании контракта с российским защитником Александром Пуцко.
12 января «Балтика» объявила о расторжении соглашения с 30-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.
Пуцко также играл в РПЛ за «Спартак», «Уфу» и «Ахмат». В сезоне-2016/17 защитник с красно-белыми стал чемпионом России.
В текущем сезоне Пуцко сыграл за «Балтику» 8 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Источник: https://www.fcurartu.am/ru/welcomeputsko
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