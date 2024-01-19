«Урарту» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Балтики» Пуцко

Армянский клуб «Урарту» сообщил о подписании контракта с российским защитником Александром Пуцко.

12 января «Балтика» объявила о расторжении соглашения с 30-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

Пуцко также играл в РПЛ за «Спартак», «Уфу» и «Ахмат». В сезоне-2016/17 защитник с красно-белыми стал чемпионом России.

В текущем сезоне Пуцко сыграл за «Балтику» 8 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.