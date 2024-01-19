Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

19 января, 23:40

«Урарту» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Балтики» Пуцко

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Армянский клуб «Урарту» сообщил о подписании контракта с российским защитником Александром Пуцко.

12 января «Балтика» объявила о расторжении соглашения с 30-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

Пуцко также играл в РПЛ за «Спартак», «Уфу» и «Ахмат». В сезоне-2016/17 защитник с красно-белыми стал чемпионом России.

В текущем сезоне Пуцко сыграл за «Балтику» 8 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Источник: https://www.fcurartu.am/ru/welcomeputsko
Александр Пуцко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Урарту
0
Читайте также
Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Францию призвали выйти из НАТО из-за провокаций против России
Qiwi продаст российские активы гонконгской компании во главе с Протопоповым
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Еврокомиссар заявил о поставке Евросоюзом к весне 1 млн снарядов Украине
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости