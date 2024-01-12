«Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником Пуцко
Защитник «Балтики» Александр Пуцко расторгнул контракт с калининградским клубом по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Александра за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — сообщается в Telegram-канале калининградской команды.
30-летний Пуцко перешел в «Балтику» в июле 2022 года. В этом сезоне футболист сыграл 8 матчей за калининградцев во всех турнирах и результативных действий не совершил.
Источник: Балтика
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
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|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
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|2.03
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Ахмат – Урал
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|2.03
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Балтика – Сочи
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|2.03
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Зенит
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|
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Бенхамин Гарре
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|П
|
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Квинси Промес
Спартак
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Локомотив
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|Ж
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