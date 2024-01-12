«Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником Пуцко

Защитник «Балтики» Александр Пуцко расторгнул контракт с калининградским клубом по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Александра за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — сообщается в Telegram-канале калининградской команды.

30-летний Пуцко перешел в «Балтику» в июле 2022 года. В этом сезоне футболист сыграл 8 матчей за калининградцев во всех турнирах и результативных действий не совершил.