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Владелец «Стяуа» о вакцинации от коронавируса: «Зачем мне вещество, которое генетически модифицирует меня?»

17 октября, 23:13
Джиджи Бекали. Фото Gazeta Sporturilor.
Джиджи Бекали. Фото Gazeta Sporturilor.
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Владелец румынского «Стяуа» Джиджи Бекали выступил против вакцинации от коронавируса и объяснил свою позицию.

«Если игрокам сделают прививку, я буду злиться на них! — цитирует Бекали Gazeta Sporturilor. — Я не хочу вакцинироваться. Я человек, и я не хочу стать «транс-человеком».

Почему я должен позволить ввести себе вещество, которое генетически модифицирует меня? Согласен с теми исследователями, которые говорят, что вакцина не годится.

Посмотрим, что будет через 2-3 года. Я не прививаюсь. Я сказал игрокам: «Если вы не хотите иметь детей, сделайте прививку».

В команде 63-летнего Бекали 15 футболистов заразились коронавирусом. Если заразится еще один, то у «Стяуа» не будет достаточного количества игроков, чтобы выйти на ближайший матч чемпионата Румынии против «Фарула».

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное