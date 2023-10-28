Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:17

Кафанов — о голкипере «Хонки» Рудакове: «Сейчас он показывает то, чему научился в «Ростове»

Кафанов поделился мнением об игре Рудакова в финской «Хонке»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Максима Рудакова в финской «Хонке».

«Максим играл у нас в «Ростове». Он сейчас выступает хорошо, помог своей команде выиграть Кубок лиги и завоевать «бронзу» в чемпионате. Максим внес большой вклад в этот успех этой маленькой команды. Даже находясь в запасе в «Ростове», он не обижался и каждую тренировку проводил на максимуме с хорошим настроением. Эти два с половиной года в «Ростове» он не потерял зря и поэтому сейчас показывает качественную игру. Это тот момент, когда вратарь на тренировках тоже может расти. Сейчас он показывает то, чему он научился в своё время», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Рудаков перешел в «Хонку» из «Ростова» зимой 2022 года на правах аренды. Российский голкипер провел за финский клуб 63 матча, пропустил 60 голов и 23 раза сыграл «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-otmetil-bolshoi-vklad-rudakova-v-uspekhi-finskoi-khonki-299677/
ФК Ростов
Виталий Кафанов
0
Читайте также
Анатомия легионеров РПЛ: кто страдает от лимита, как изменилось число иностранцев за 5 лет
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов считает, что Хайкину не стоит вновь уходить из «Буде-Глимт»
Новости
RSS RSS
Все новости