Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Максима Рудакова в финской «Хонке».

«Максим играл у нас в «Ростове». Он сейчас выступает хорошо, помог своей команде выиграть Кубок лиги и завоевать «бронзу» в чемпионате. Максим внес большой вклад в этот успех этой маленькой команды. Даже находясь в запасе в «Ростове», он не обижался и каждую тренировку проводил на максимуме с хорошим настроением. Эти два с половиной года в «Ростове» он не потерял зря и поэтому сейчас показывает качественную игру. Это тот момент, когда вратарь на тренировках тоже может расти. Сейчас он показывает то, чему он научился в своё время», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Рудаков перешел в «Хонку» из «Ростова» зимой 2022 года на правах аренды. Российский голкипер провел за финский клуб 63 матча, пропустил 60 голов и 23 раза сыграл «на ноль».