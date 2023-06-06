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Сегодня, 14:29

Тренер сборной Дании Юльманн продлил контракт

Виталий Косик
Корреспондент
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Датский футбольный союз объявил о том, что главный тренер национальной сборной Каспер Юльманн подписал новый контракт.

Соглашение 51-летнего специалиста рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года.

Юльманн работает в сборной с августа 2020 года. На Евро-2020 датчанам удалось дойти до полуфинала, где они уступили Англии.

В июне сборная Дании проведет два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года — против Северной Ирландии и Словении.

Сборная Дании по футболу
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