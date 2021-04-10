«Порту» на выезде обыграл «Тонделу»
«Порту» победил «Тонделу» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Португалии.
Голы забивали Тони Мартинес и Мехди Тареми. «Порту» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Спортинга» 65 очков и матч в запасе.
Чемпионат Португалии
26-й тур
«Тондела» — «Порту» — 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес, 19, Тареми, 83
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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