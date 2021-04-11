«Бенфика» разгромила «Пасуш де Феррейру»
«Бенфика» в матче 26-го тура чемпионата Португалии дома обыграла «Пасуш де Феррейру» со счетом 5:0.
Дубль на счету Хариса Сеферовича, еще по голу забили Диогу Госалвеш, Рафа Силва Юлиан Вайгл. При этом гости с 22-й минуты играли вдесятером после удаления Стефен Эуштакиу.
После этого матча «Бенфика» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спортинга» на 8 очков. «Пасуш де Феррейра» с 44 очками — на пятой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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