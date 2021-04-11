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«Бенфика» разгромила «Пасуш де Феррейру»

00:39
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«Бенфика» в матче 26-го тура чемпионата Португалии дома обыграла «Пасуш де Феррейру» со счетом 5:0.

Дубль на счету Хариса Сеферовича, еще по голу забили Диогу Госалвеш, Рафа Силва Юлиан Вайгл. При этом гости с 22-й минуты играли вдесятером после удаления Стефен Эуштакиу.

После этого матча «Бенфика» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спортинга» на 8 очков. «Пасуш де Феррейра» с 44 очками — на пятой строчке.

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