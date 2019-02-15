Супруга Руни пригрозила ему разводом, если он откажется пройти курс реабилитации от алкоголизма

Супруга бывшего нападающего сборной Англии и форварда "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни​ Колин подаст на развод, если игрок не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, информирует The Sun. По данным издания, жене футболиста крайне недовольна поведением своего мужа.

Колин Руни рассчитывала, что после переезда в США Уэйн сможет победить свою алкогольную зависимость, но этого не произошло. Напомним, что в декабре Руни подвергли аресту за то, что он, будучи пьяным, выкрикивал нецензурную брань в общественном месте. Поначалу игрок отделался штрафом в 25 долларов, а затем на него наложило арест столичное управление аэропорта Вашингтона.

Теперь же Колин поставила мужу ультиматум: развод или курс реабилитации. По данным издания, она бы ушла от него несколько лет назад, если бы не дети. За годы брака футболист несколько раз изменял своей жене, но она его прощала.

Руни со своей супругой вместе с 2008 года. Пара воспитывает четырех детей. Футболист играет в MLS c лета 2018 года. В свое время игрок являлся капитаном "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Также он забил больше всего голов в истории "красных дьяволов" и английской национальной команды.