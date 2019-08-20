Сумма отступных за Лосано составит 130 миллионов евро

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано продолжит карьеру в «Наполи». Клубы договорились о трансфере 24-летнего мексиканца сообщает Sky Sports.

«Наполи» заплатит за Лосано 40 миллионов евро. Сам футболист будет получать запрплату 4 миллиона евро за сезон. В контракте будут прописан отступные в размере 130 миллионов за форварда.

В прошлом сезоне Лосано в 30 матчах забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.