Спортивный директор «Ференцвароша» о назначении Черчесова: «Команда попала в надежные руки»
Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь рассказал о переговорах с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым.
«Во время переговоров и общения с Черчесовым мы убедились, что он понимает язык игроков, что у него есть необходимый опыт и психологические умения для того, чтобы помочь команде развиваться. Он последовательный, дисциплинированный, требовательный и уверенный. Аналитика, которую Черчесов представил на одной из встреч с персоналом показала, что команда попала в надежные руки.
Наши результаты в еврокубках сделали команду привлекательнее для тренеров. Это хорошая основа для того, чтобы профессионалы прислушивались к нашим предложениям. Тем не менее, значение имеет будущее, а не прошлое. Суть в том, чего мы хотим добиться, какие цели ставим перед собой. В то же время, сообщалось, что Черчесовым интересовались на международном уровне. Тот факт, что мы смогли убедить тренера такого калибра присоединиться к нашему клубу, подтверждает прогресс «Ференцвароша» в последние годы», — приводит Nemzetisport слова Хайналя.
Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. Команда лидирует в чемпионате Венгрии с 35 очками с 16 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/ftc-csercseszov-szemelyisege-jobban-passzol-a-kerethez-hajnal-tamas-2869607
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