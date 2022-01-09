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Спортивный директор «Ференцвароша» о назначении Черчесова: «Команда попала в надежные руки»

Спортивный директор «Ференцвароша» заявил, что команда попала в надежные руки после назначения Черчесова
11:47
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь рассказал о переговорах с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

«Во время переговоров и общения с Черчесовым мы убедились, что он понимает язык игроков, что у него есть необходимый опыт и психологические умения для того, чтобы помочь команде развиваться. Он последовательный, дисциплинированный, требовательный и уверенный. Аналитика, которую Черчесов представил на одной из встреч с персоналом показала, что команда попала в надежные руки.

Наши результаты в еврокубках сделали команду привлекательнее для тренеров. Это хорошая основа для того, чтобы профессионалы прислушивались к нашим предложениям. Тем не менее, значение имеет будущее, а не прошлое. Суть в том, чего мы хотим добиться, какие цели ставим перед собой. В то же время, сообщалось, что Черчесовым интересовались на международном уровне. Тот факт, что мы смогли убедить тренера такого калибра присоединиться к нашему клубу, подтверждает прогресс «Ференцвароша» в последние годы», — приводит Nemzetisport слова Хайналя.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. Команда лидирует в чемпионате Венгрии с 35 очками с 16 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

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ТБ 2.5

17%

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

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ИТБ1 (1.5)

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Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/ftc-csercseszov-szemelyisege-jobban-passzol-a-kerethez-hajnal-tamas-2869607

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Иван Торопцев все материалы автора

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