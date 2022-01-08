Гол Сулейманова помог «Гиресунспору» обыграть «Галатасарай»
8 января «Галатасарай» на своем поле проиграл «Гиресунспору» (0:1) в матче 20-го тура чемпионата Турции.
Единственный гол на 11-й минуте игры забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Форвард выступает «Гиресунспор» на правах аренды, он принадлежит «Краснодару».
«Галатасарай» с 27 очками занимает 10-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги. «Гиресунспор» располагается на 13-й строчке с 25 баллами.
В текущем сезоне 22-летний Сулейманов провел 18 матчей за «Гиресунспор», забил два гола и сделал три результативные передачи.
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